О львах и баранах. Дзичковский о выходе «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы
«Ростов» не сумел в большинстве победить пражскую «Спарту» (1:1), но уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Мысль по нынешним временам довольно банальная, но из трех российских клубов, начавших сезон, «Ростов» произвел наиболее сильное впечатление. В первую очередь — той гарантией, с которой была добыта победа над «Спартой». Команда Бердыева сыграла так, словно дуэль состоит из одного матча: решила все вопросы еще в Ростове. Ясно, что чехи — не «Фенербахче» с «Андерлехтом», а вариант «лайт», но шанса им не дали никакого. Совсем.
Один из показателей серьезности подхода — тот же стартовый состав. В гостях дончане предстали в прежнем боевом обвесе. Думаю, не потому, что Курбан Бердыев боялся проиграть. И не потому, что команда в феврале еще не успела устать, поэтому пусть себе сыгрывается.
Дело в другом. В «Ростов» была заложен программа. Успешное начало — не повод ее менять. Для того все и закладывалось больше месяца, чтобы быть полностью выполненным. Качественный механизм — всегда нерушимость правил, действий, материалов. Отказ от
И речь не о муштре — о самоуважении.
То есть о том, чего в очередной раз не хватило «Зениту».
Два матча подряд — благодать для сравнений. Атака и там, и там — атака: творит, ищет, ошибается и опять творит. Но представить Граната или Наваса с авантюрно горящим взглядом португальца Нету, с его подловатыми футбольными манерами и вечными взмахами рук в надежде выцыганить аут, никак не могу. У ростовчан если и ошибки, то от переконцентрации. Португалец же словно танцующий в ринге боксер, опустивший перчатки: дразнит, глумится, выёживается, а потом вдруг получает в роговой отсек и падает кулем, не сделав то, ради чего вышел драться.
И ладно бы впервые. Но на Нету через матч укорота нет! А не Нету, так Лодыгин. А не Лодыгин, так Ачеампонг….
Если продолжить сравнения, поневоле вспоминается
Мне бы хотелось понять, что вообще движет «Зенитом», кроме тактических воззрений румына. Силюсь — но никак не могу.
Впрочем, мы еще не отметили ростовский гол. Обыкновенный космос. Европа. Красота линий и эстетическое чувство Бухарова. 5:0 по сумме двух матчей.
И что, «а потом кататься»? Контрольный матч? Не совсем. Перегруппировались, подтянули гетры, снова встали к кульману. Чертеж был готов, но если не дотерпеть и закурить, не начертится следующий. В КБ «Бердыев»
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