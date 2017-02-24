О львах и баранах. Дзичковский о выходе «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы

Мысль по нынешним временам довольно банальная, но из трех российских клубов, начавших сезон, «Ростов» произвел наиболее сильное впечатление. В первую очередь — той гарантией, с которой была добыта победа над «Спартой». Команда Бердыева сыграла так, словно дуэль состоит из одного матча: решила все вопросы еще в Ростове. Ясно, что чехи — не «Фенербахче» с «Андерлехтом», а вариант «лайт», но шанса им не дали никакого. Совсем.

Один из показателей серьезности подхода — тот же стартовый состав. В гостях дончане предстали в прежнем боевом обвесе. Думаю, не потому, что Курбан Бердыев боялся проиграть. И не потому, что команда в феврале еще не успела устать, поэтому пусть себе сыгрывается.

Дело в другом. В «Ростов» была заложен программа. Успешное начало — не повод ее менять. Для того все и закладывалось больше месяца, чтобы быть полностью выполненным. Качественный механизм — всегда нерушимость правил, действий, материалов. Отказ от чего-то в пользу мимолетной расслабленности или сибаритства — не по-солдатски, не по-Бердыевски. Вышли, отработали, убедились в правильности курса, — сказали себе «спасибо» за честное отношение к ремеслу. Ать-два.

И речь не о муштре — о самоуважении.

То есть о том, чего в очередной раз не хватило «Зениту».

Два матча подряд — благодать для сравнений. Атака и там, и там — атака: творит, ищет, ошибается и опять творит. Но представить Граната или Наваса с авантюрно горящим взглядом португальца Нету, с его подловатыми футбольными манерами и вечными взмахами рук в надежде выцыганить аут, никак не могу. У ростовчан если и ошибки, то от переконцентрации. Португалец же словно танцующий в ринге боксер, опустивший перчатки: дразнит, глумится, выёживается, а потом вдруг получает в роговой отсек и падает кулем, не сделав то, ради чего вышел драться.

И ладно бы впервые. Но на Нету через матч укорота нет! А не Нету, так Лодыгин. А не Лодыгин, так Ачеампонг….

Если продолжить сравнения, поневоле вспоминается чья-то там древняя мудрость: стадо баранов во главе со львом — львы, а стадо львов во главе с бараном — бараны. И это не про уровень ростовских футболистов. И даже не про Мирчу Луческу. Это про отсутствие львиного инстинкта у одних, и умелое взращивание его в других.

Мне бы хотелось понять, что вообще движет «Зенитом», кроме тактических воззрений румына. Силюсь — но никак не могу.

Впрочем, мы еще не отметили ростовский гол. Обыкновенный космос. Европа. Красота линий и эстетическое чувство Бухарова. 5:0 по сумме двух матчей.