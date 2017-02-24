Российские клубы могут впервые сыграть между собой в еврокубках в 1/8 финала Лиги Европы

«Жеребьевка будет открытой — без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации», — сообщили в пресс-службе.

Ранее российские клубы никогда не играли между собой в еврокубках. «Ростов» и «Краснодар» впервые вышли в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 финала ростовчане по сумме двух матчей прошли чешскую «Спарту», а краснодарцы — турецкий «Фенербахче».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Начало в 15:00 мск.