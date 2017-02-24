«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась в Праге и завершилась со счетом 1:1. Ростовчане вышли вперед уже на 13-й минуте, отличился Дмитрий Полоз. На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Косты Намоинесу. За семь минут до финального свистка российский полузащитник «Спарты» Вячеслав Караваев сравнял счет.

В первом матче ростовчане оказались сильнее — 4:0. Российская команда оказалась сильнее по сумме двух поединков и продолжит выступления в Лиге Европы.