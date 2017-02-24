Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28878358/
24 февраля 2017, 1:15 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

«Ростов» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграл вничью с пражской Спартой и вышел в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Ростов сыграл вничью с пражской Спартой и вышел в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась в Праге и завершилась со счетом 1:1. Ростовчане вышли вперед уже на 13-й минуте, отличился Дмитрий Полоз. На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Косты Намоинесу. За семь минут до финального свистка российский полузащитник «Спарты» Вячеслав Караваев сравнял счет.

В первом матче ростовчане оказались сильнее — 4:0. Российская команда оказалась сильнее по сумме двух поединков и продолжит выступления в Лиге Европы.

Ранее 23 февраля из розыгрыша турнира вылетел санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые уступили бельгийскому Андерлехт по сумме двух матчей. Еще один российский клуб «Краснодар» также преодолел статью 1/16, справившись с турецким «Фенербахче».

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Generali Arena (Letna)
Спарта П 1:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Томаш Пожар Иван Данильянц
Голы
84′ Вячеслав Караваев (Й. Шурал) 4
7 Дмитрий Полоз (А.Е. Бухаров) 13′
Составы
Томаш Коубек 33
Вячеслав Караваев 4
36′ 67′ Коста Намойнесу 26
Михал Кадлец 3
Михал Сачек 16
Алеш Чермак 17
Марио Холек (к) 25
Лукаш Юлиш 30
46′ Ондржей Мазух 2
Филип Гавелка 45
70′ Нестор Альбиач 15
Матей Хибш 78
40′ Матей Пулькраб 24
71′ Йозеф Шурал 32
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 51′
30 Федор Кудряшов
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
89 Александр Ерохин 77′
7 Дмитрий Полоз
4 Владимир Гранат 70′
5 Денис Терентьев
84 Александр Гацкан (к) 46′
28 Андрей Препелицэ
11 Александр Бухаров 46′ 24′
20 Сердар Азмун
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
18 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Алпер Улусой (Измир, Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Спарта П
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»