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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28878354/
24 февраля 2017, 1:14 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА и немного оторвалась от Португалии.

Результаты российских клубов: «Фенербахче» — «Краснодар» — 1:1, «Спарта» — «Ростов» — 1:1, «Зенит» — «Андерлехт» — 3:1. В сумме это принесло России 0,8 балла.

Из португальских клубов выступал только «Порту», который проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2. Португалия не заработала ни одного балла.

Суммарный коэффициент России составляет 50,332, а Португалии — 49,332.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.
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