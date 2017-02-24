Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Результаты российских клубов: «Фенербахче» — «Краснодар» — 1:1, «Спарта» — «Ростов» — 1:1, «Зенит» — «Андерлехт» — 3:1. В сумме это принесло России 0,8 балла.



Из португальских клубов выступал только «Порту», который проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2. Португалия не заработала ни одного балла.

Суммарный коэффициент России составляет 50,332, а Португалии — 49,332.



Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.