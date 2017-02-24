«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:2.



У хозяев отличились Кристиан Эриксен и Виктор Ваньяма, у гостей — Жереми Пербе, а ещё один мяч в свои ворота отправил Гарри Кейн.



На 39-й минуте, при счёте 1:1, Деле Алли получил прямую красную карточку и оставил «шпор» в меньшинстве.



«Тоттенхэм», в первом матче проигравший со счётом 0:1, вылетел из Лиги Европы. «Гент» прошёл в 1/8 финала турнира.