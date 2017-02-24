Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28878353/
24 февраля 2017, 1:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы

«Тоттенхэм Хотспур» и «Гент» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:2.

У хозяев отличились Кристиан Эриксен и Виктор Ваньяма, у гостей — Жереми Пербе, а ещё один мяч в свои ворота отправил Гарри Кейн.

На 39-й минуте, при счёте 1:1, Деле Алли получил прямую красную карточку и оставил «шпор» в меньшинстве.

«Тоттенхэм», в первом матче проигравший со счётом 0:1, вылетел из Лиги Европы. «Гент» прошёл в 1/8 финала турнира.

23.02.2017 23:05 плей-офф: 1/16 финала Wembley
Тоттенхэм Хотспур 2:2 Гент
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хейн Ванхазебрук
Голы
10′ Кристиан Эриксен (Э. Дайер) 23
61′ Виктор Ваньяма (К. Эриксен) 12
10 Харри Кейн 20′
24 Жереми Пербе 82′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
74′ Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
64′ Ян Фертонген 5
88′ Виктор Ваньяма 12
40′ Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
58′ Бен Дэйвис 33
Сон Хын Мин 7
85′ 89′ Эрик Дайер 15
Винсент Янссен 9
75′ Мусса Дембеле 19
89′ Харри Уинкс 29
91 Ловре Калинич 45′
4 Самюэль Гиго
13 Стефан Митрович
32 Тома Фоке
55 Рами Гершон
15 Кеннет Сайеф 26′
44 Эсити Андерсон
7 Калифа Кулибали 88′
19 Брехт Деягере 56′ 23′
33 Луи Верстрате 83′
77 Даниэль Миличевич (к) 45′
8 Томас Маттон
27 Мозес Саймон 75′
24 Жереми Пербе
Статистика
5 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 1
9 Угловые 2
12 Фолы 21
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гент
Новости Матчи Состав Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»