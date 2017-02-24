«Гент» выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы
«Тоттенхэм Хотспур» и «Гент» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:2.
У хозяев отличились Кристиан Эриксен и Виктор Ваньяма, у гостей — Жереми Пербе, а ещё один мяч в свои ворота отправил Гарри Кейн.
На 39-й минуте, при счёте 1:1, Деле Алли получил прямую красную карточку и оставил «шпор» в меньшинстве.
«Тоттенхэм», в первом матче проигравший со счётом 0:1, вылетел из Лиги Европы. «Гент» прошёл в 1/8 финала турнира.
|23.02.2017 23:05
|плей-офф: 1/16 финала
|Wembley
|Тоттенхэм Хотспур
|2:2
|Гент
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Хейн Ванхазебрук
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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