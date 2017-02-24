«Боруссия» М выбила «Фиорентину», «Лион» забил семь голов «АЗ Алкмару» в ЛЕ

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Андреас Кристенсен и Ларс Штиндль, который оформил хет-трик. За «Фиорентину» отличились Никола Калинич и Борха Валеро. В первом матче итальянцы выиграли со счётом 1:0. По сумме двух матчей «Боруссия» одержала победу и вышла в 1/8 финала, а «Фиорентина» своё выступление на турнире завершила.



В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Лион» со счётом 7:1 разгромил на своём поле «АЗ Алкмар», «Генк» обыграл «Астру» (1:0), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0). Таким образом, по результатам двухматчевых противостояний в следующий раунд вышли «Лион», «Генк» и «Копенгаген», а «АЗ Алкмар», «Астра» и «Лудогорец» свои выступления на турнире завершили.