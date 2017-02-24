«Теперь нам нужно брать чемпионат»

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Причиной тому послужил мяч бельгийцев, забитый на поле сине-бело-голубых. После матча подопечные Мирчи Луческу заявили, что теперь обязаны побеждать в чемпионате России.

В ответной встрече против бельгийского «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» предстал совершенно другой командой по сравнению с тем, что фанаты сине-бело-голубых наблюдали всего неделю назад в Брюсселе.

Мирча Луческу не лукавил, когда говорил, что на «Петровском» перед зрителем предстанет совершенно «другая команда», которая добьется «хорошего результата».

В День защитника Отечества питерцы вышли прорубать окно в «Европу» с по-настоящему боевым настроем и с явно далеко идущими экспансионистскими планами. С самого начала сине-бело-голубые захватили инициативу по всем показателям: их процент владения мячом достигал 70% игрового времени, по угловым долгое время также наблюдался полный «разгром», который гости наверстали лишь ближе к концовке встречи, а уж по созданным моментам хозяева «Петровского» обогнали бельгийцев в несколько раз.

«Зенит» играл настолько уверенно, что с первых минут всем 20-тысячным питерским стадионом завладело единое убеждение: они отыграются.

На 24-й минуте это убеждение переросло в абсолютную уверенность, когда Жулиано подхватил мяч у заваленного на газон защитниками «Андерлехта» Артема Дзюбы, выдержал паузу, технично развернулся и отправил мяч в пустые ворота мимо улетевших «в буфет» оборонца и вратаря бельгийцев.

Эта уверенность приобрела алмазную твердость, когда на 72-й минуте встречи Дзюба вколотил снаряд в сетку ворот после филигранной передачи Мигеля Данни, которую слегка подправил Жулиано, записав на свой счет шестой голевой пас в Лиге Европы.

Сомнений в проходе «Зенита» в следующую стадию совершенно не осталось, когда все тот же Жулиано оформил дубль после сольного прохода неутомимого Дзюбы, выдавшего ему идеальную передачу в центр штрафной «Андерлехта», откуда бразильцу оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Однако у удачи были другие планы на этот вечер. Последние десять минут встречи эта ветреная особа решила провести с импозантным европейским джентльменом из Брюсселя.

На 90-й минуте все героические усилия «Зенита» были перечеркнуты одним ударом головой Исаака Телина после скидки появившегося на поле на 84-й минуте матча Брама Нуйтинка.

Стоит ли говорить, что до этого злополучного удара моментов у бельгийцев практически не было? Об этом лучше всего расскажет сокрушенный вздох «Петровского», вмиг разлетевшийся по холодному Петербургу.

Таким образом, за счет гола на чужом поле «Андерлехт» прошел в следующую стадию Лиги Европы, несмотря на равный итоговый счет после двух матчей — 3:3.

Луческу после этой пирровой победы, принесшей удовлетворение от игры, но не от результата, отметил самоотдачу своих подопечных:

«В первую очередь, после матча поблагодарил футболистов за ту манеру игры, которую они показали.

Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше.

Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.

Также наставник сине-бело-голубых заявил о необходимости сконцентрироваться на победе в РФПЛ.

«Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше.

Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.

Румынский специалист также не смог проигнорировать игру своей команды на последних минутах встречи, заметив, что зенитовцы действовали совершенно неправильно. Нужно было простыми, но эффективными способами заставлять соперника действовать дальше от своих ворот: питерцы же вместо этого пытались продемонстрировать красивый футбол.

«С правой стороны была наша атака и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это.

Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Роберт Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили, — приводит слова Луческу «Чемпионат.com».

Капитан команды Данни, выйдя из раздевалки, первым делом прокомментировал свою замену на Мака на 89-й минуте матча — прямо перед пропущенным голом.

«Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно.

Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой, забили три мяча, бились все. Но соперник забил на последних минутах, это наша неудача. Поздравляю «Андерлехт», они играли хорошо.

Сейчас нам нужно сфокусироваться на чемпионате России, он очень важен для «Зенита». Нужно выигрывать Премьер-Лигу.

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио, ставший одним из самых активных и полезных игроков матча, предположил, что причиной вылета его команды из Лиги Европы стал недостаток концентрации.

«Нам не хватило концентрации. Они нанесли удар по нашим воротам, и у них получилось.

Мы были уверены в нашей победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. В итоге проиграли.

Сейчас главное не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер.

«Зенит» — большая команда, которая должна бороться за трофеи.

Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ.

Там легко не будет. Я здесь уже семь лет, и не вспомню легкие игры. Сейчас нужно продолжать нашу работу и стремиться к лучшему, — цитирует бразильца «Чемпионат.com».

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт признал, что сине-бело-голубые показали футбол высочайшего уровня, но сделал акцент на том, что, несмотря на огромную разницу в бюджете, дальше прошла бельгийская команда.

«Мы сыграли не очень хорошо, а «Зенит» — потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.

Футболисты «Зенита» занервничали, когда забили третий гол, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но прошли дальше мы.

У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала — отличное достижение, мы счастливы.

Напомню еще раз: их бюджет, их зарплаты — а дальше прошли мы!, — подчеркнул игрок бельгийцев.

Еще один защитник «Андерлехта» Нюйтинк, ставший автором решающей голевой передачи на Телина тоже не мог не признать игровое превосходство сине-бело-голубых.

«Пройти такой большой клуб как «Зенит» является фантастическим результатом для «Андерлехта». У себя дома они играли лучше, а в Бельгии лучше были мы.

Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч и выходишь в следующий раунд.

«Зенит» имеет много хороших игроков, квалификация которых выше чем у нас, и от этого нам еще приятнее пройти дальше, — признался Нюйтинк.

Так или иначе, футбольная жизнь продолжается, впереди — напряженная борьба за чемпионство в РФПЛ, и клуб с берегов Невы решил поддержать своих расстроенных игроков записью в официальном инстаграме команды.

«Спасибо за надежду, борьбу, невероятную самоотдачу и за проявленный характер, парни».