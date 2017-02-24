Мирча Луческу: Задача была почти решена… сожалею, но это футбол
Главный тренер «Зенита» на
пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» старался делать акцент на позитивных вещах. В частности, Луческу отметил игру команды.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой? — вопрос Луческу.
— Поблагодарил футболистов за игру. Сегодня «Зенит» выглядел совсем
— Что с Шатовым? Почему он не играл?
— Накануне почувствовал недомогание, обратился к доктору в день матча, сделал МРТ. У него выявились проблемы, которые могли усугубиться. Олег мог вылететь на долгий срок, если бы мы дали ему сыграть.
— Сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?
— В раздевалке мы говорили о том, что у нас остался лишь чемпионат. И сегодняшняя игра вселяет надежду. Теперь у нас должна быть полная концентрация на игры
— Почему в основе вышел Маурисиу, а не Эрнани?
— Не играл и Иванович. Все потому, что в Брюсселе у игроков было не очень хорошее взаимодействие. Новичкам непросто войти в устоявшуюся модель команды. Поэтому я решил выставить на ответный матч тех, кто играл осенью — за исключением Данни. Было видно, что команда стала лучше взаимодействовать друг с другом, поэтому предпочел такой состав.
— Почему команда не удержала нужный счет? Расслабилась?
— Ни в коем случае не могу говорить о расслабленности. Нам нужно было проще играть, заставлять соперника действовать дальше от наших ворот. В момент гола в наши ворота мы хотели выйти из обороны, но последовал перехват, передача с фланга — и с полумомента нам забили.
РЕНЕ ВАЙЛЕР: «МЫ ВЫСТРАДАЛИ ЭТОТ УСПЕХ».
Главный тренер «Анддерлехта» на
— Мы выстрадали этот успех. Нам сильно досталось, но
— Выход в 1/8 финала Лиги Европы — крупнейший успех в вашей карьере?
— Это важный успех для клуба и для всего бельгийского футбола. Надеюсь, что и «Генк» с «Гентом» тоже пробьются в следующий раунд.
— Вас не удивило, что «Зенит» оставил Ивановича в запасе?
— Нет, не удивило. Это лишний раз доказывает, что «Зенит» — хорошая команда, которая может оставить в запасе игрока уровня Ивановича. К тому же, не забывайте о том, что в первом матче и Ивановичу, и Эрнани было тяжело бороться с Ачеампонгом.
— Перед матчем вы говорили о том, что постараетесь владеть инициативой, но первым номером играл «Зенит». Почему?
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— Как вы думаете, Дзюба способен усилить большой европейский клуб?
— Это очень хороший нападающий с хорошей техникой. Мы играли против него, когда он был футболистом «Зенита». Будем играть и когда он будет в другом клубе.
— Удача — главная причина вашей победы?
— Нам повезло в том числе.
Гоша ЧЕРНОВ
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