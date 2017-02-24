Луческу: Футболисту «Зенита» Шатову сделали МРТ, у него есть проблемы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов не попал в заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы из-за проблем со здоровьем, которые были выявлены при обследовании в день игры, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.
«Зенит» в четверг дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но выбыл из турнира
«Шатов вчера почувствовал недомогание, сегодня сделали МРТ — есть проблемы. Мы решили его поберечь: если бы мы его выпустили, он мог бы вылететь на длительный срок», — сказал Луческу журналистам.
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