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24 февраля 2017, 0:17 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Луческу: Футболисту «Зенита» Шатову сделали МРТ, у него есть проблемы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов не попал в заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы из-за проблем со здоровьем, которые были выявлены при обследовании в день игры, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.

«Зенит» в четверг дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но выбыл из турнира из-за поражения 0:2 в первой встрече.

«Шатов вчера почувствовал недомогание, сегодня сделали МРТ — есть проблемы. Мы решили его поберечь: если бы мы его выпустили, он мог бы вылететь на длительный срок», — сказал Луческу журналистам.

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Вайлер: Футболисты «Андерлехта» выстрадали победу над «Зенитом» в Лиге Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Рене Вайлер заявил, что футболисты его команды выстрадали победу над петербургским «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.
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