Луческу: Футболисту «Зенита» Шатову сделали МРТ, у него есть проблемы

«Зенит» в четверг дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но выбыл из турнира из-за поражения 0:2 в первой встрече.

«Шатов вчера почувствовал недомогание, сегодня сделали МРТ — есть проблемы. Мы решили его поберечь: если бы мы его выпустили, он мог бы вылететь на длительный срок», — сказал Луческу журналистам.