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23 февраля 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Вайлер: Футболисты «Андерлехта» выстрадали победу над «Зенитом» в Лиге Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Рене Вайлер заявил, что футболисты его команды выстрадали победу над петербургским «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Андерлехт» в четверг в гостях проиграл «Зениту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3, но вышел в следующую стадию турнира по сумме двух игр.

«Мы выстрадали эту победу, нам сильно досталось. Мы старались создавать моменты, но хозяева поля не давали нам вольготно себя чувствовать. Меня удивило, что “Зенит” играл накоротке. Я рад выбить “Зенит” из этого турнира. Это важный успех для всего бельгийского футбола», — сказал Вайлер журналистам.

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