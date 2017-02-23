Вайлер: Футболисты «Андерлехта» выстрадали победу над «Зенитом» в Лиге Европы

«Андерлехт» в четверг в гостях проиграл «Зениту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3, но вышел в следующую стадию турнира по сумме двух игр.

«Мы выстрадали эту победу, нам сильно досталось. Мы старались создавать моменты, но хозяева поля не давали нам вольготно себя чувствовать. Меня удивило, что “Зенит” играл накоротке. Я рад выбить “Зенит” из этого турнира. Это важный успех для всего бельгийского футбола», — сказал Вайлер журналистам.