«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото". Обзор Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).
— Меня «Зенит» порадовал. Игра команды была хороша. Хотя состав, конечно, удивил. Не было Эрнани и Ивановича, которые плохо провели первую игру. Это говорит о том, что Луческу не обязан был их ставить, хоть за этих игроков заплачены большие деньги. Посыл такой: вы сыграли плохо, у меня есть игроки, которые могут сыграть лучше. И Кришито рвал в этом матче, и Маурисио, и Дзюба, и даже Кокорин.
Часто говорю, что в «Зените» нет объединяющей зажигалки. Но как только на поле появляется Данни, он становится этой зажигалкой. Данни не только футболист отличный, но и человек хороший. Это видно по поведению, по тому, как он общается, по его семье. К тому же общался с теми, кто с Данни еще в «Динамо» играл — все отзываются о нем, как о славном человеке.
Очень порадовали зенитовские голы. Все три мяча получились. При этом соорудили их Жулиано с Дзюбой. Второй гол вообще выдающимся вышел. Отдать такой тонкий точный пас в куче игроков… Это говорит о Жулиано как о большом мастере игры. И о его огромном потенциале.
То, что вылетели… Ребята должны кусать локти
В «Андерлехте», кстати, по этой игре отмечу вновь того парня, который дважды забил в Брюсселе — Ачимпонга. Думаю, на него в России внимание теперь обратят.
«Зенит» же проиграл, потому что при счете 3:0 резко изменил игру на «как бы чего не вышло». А «Андерлехт» наоборот стал напирать: «Может,
И все равно повторю: мне «Зенит» понравился.
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