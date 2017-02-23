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23 февраля 2017, 23:44 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Луческу заявил, что настрой футболистов «Зенита» вселяет надежду на победу в ЧР

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу заявил, что желание футболистов добиться результата вселяет надежду на победу в чемпионате России.

«Зенит» в четверг дома обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. В чемпионате России «Зенит» отстает от лидирующего московского «Спартака» на 5 очков.

«Как раз сейчас в раздевалке говорили о том, что у нас остался только чемпионат. Желание игроков вселяет надежду на то, что мы сможем это сделать — выиграть чемпионат. Сейчас полная концентрация на чемпионате России», — сказал Луческу журналистам.

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Луческу: Футболисту «Зенита» Шатову сделали МРТ, у него есть проблемы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов не попал в заявку на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы из-за проблем со здоровьем, которые были выявлены при обследовании в день игры, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.
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