Луческу заявил, что настрой футболистов «Зенита» вселяет надежду на победу в ЧР
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу заявил, что желание футболистов добиться результата вселяет надежду на победу в чемпионате России.
«Зенит» в четверг дома обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. В чемпионате России «Зенит» отстает от лидирующего московского «Спартака» на 5 очков.
«Как раз сейчас в раздевалке говорили о том, что у нас остался только чемпионат. Желание игроков вселяет надежду на то, что мы сможем это сделать — выиграть чемпионат. Сейчас полная концентрация на чемпионате России», — сказал Луческу журналистам.
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