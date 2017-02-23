Луческу заявил, что настрой футболистов «Зенита» вселяет надежду на победу в ЧР

«Зенит» в четверг дома обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1, но выбыл из розыгрыша турнира по сумме двух игр. В чемпионате России «Зенит» отстает от лидирующего московского «Спартака» на 5 очков.

«Как раз сейчас в раздевалке говорили о том, что у нас остался только чемпионат. Желание игроков вселяет надежду на то, что мы сможем это сделать — выиграть чемпионат. Сейчас полная концентрация на чемпионате России», — сказал Луческу журналистам.