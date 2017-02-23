Болельщики «Ростова» использовали пиротехнику на матче Лиги Европы со «Спартой»

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Болельщики ростовчан зажгли несколько файеров после первого гола команды, некоторые из которых сразу же были брошены в сторону поля. Теперь, скорее всего, ростовский клуб будет оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).