Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28877963/
23 февраля 2017, 23:40 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Болельщики «Ростова» использовали пиротехнику на матче Лиги Европы со «Спартой»

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба «Ростова» использовали пиротехнику на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с чешской «Спартой», передает с места событий корреспондент ТАСС.

Фанаты зажгли несколько файеров после первого гола команды некоторые из которых сразу же были брошены в сторону поля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики ростовчан зажгли несколько файеров после первого гола команды, некоторые из которых сразу же были брошены в сторону поля. Теперь, скорее всего, ростовский клуб будет оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в пресс-службе ростовского клуба сообщили ТАСС, что болельщики команды выкупили все 1035 билетов, выделенных клубу на эту встречу. Матч проходит на домашнем стадионе «Спарты» «Дженерали Арена».

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

"Зенит" победил "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы

Мутко надеется, что медаль лыжника Устюгова придаст уверенности всей команде на ЧМ

Лыжница Нильссон отказалась пожимать руку Матвеевой после падения в спринте на ЧМ