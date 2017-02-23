«Зенит» захлопнул окно в Европу

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ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. Ответный матч.

ЗЕНИТ — АНДЕРЛЕХТ — 3:1 (1:0)

Голы: ЖУЛИАНУ (Дзюба), 24 — 1:0. ДЗЮБА (Жулиану, Данни), 72 — 2:0. ЖУЛИАНУ (Дзюба, Кокорин), 78 — 3:0. ТЕЛИН (Найтинк, Дендонкер), 90 — 3:1.

«Зенит» (Санкт-Петербург): 1. Лодыгин, 2. Анюков, 13. Нету, 4. Кришито, 81. Жирков, 21. Хави Гарсия, 7. Жулиану, 8. Маурисиу, 9. Кокорин, 22. Дзюба, 10. Данни (29. Мак, 89).

Запасные: 71. Бабурин, 60. Иванович, 6. Ломбертс, 30. Цаллагов, 33. Эрнани, 14. Юсупов.

Главный тренер — Мирча ЛУЧЕСКУ.

«Андерлехт» (Брюссель): 30. Рубен Мартинес, 7. Нахар, 5. Спаич, 3. Десхахт, 37. Обрадович, 11. Кипчу (14. Найтинк, 84), 31. Тилеманс, 32. Дендонкер, 73. Станчу (10. Бруно, 73), 18. Ачеампонг (17. Диего Капель, 89), 24. Телин.

Запасные: 23. Букс, 41. Сова, 22. Думбья.

Главный тренер — Рене ВАЙЛЕР.

Предупреждения: Нету, 31 (грубая игра). Хави Гарсия, 41 (срыв атаки). Лодыгин, 90+4 (грубая игра) — Десхахт, 29 (неспорт. повед.). Ачеампонг, 82 (неспорт. повед.). Дендонкер, 90+2 (грубая игра).

Судьи: СИДИРОПУЛОС. Аретопулос, Калогеропулос, Костарас, Эфтимиадис (все — Греция).

23 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».

Первый матч — 0:2.

ПЕТР ПЕРВЫЙ БЫЛ БЫ НЕДОВОЛЕН.

На Западе еще с середины XVIII века знают об особой функции города на Неве. В 1759 году великий итальянский искусствовед Франческо Альгаротти назвал Петербург «окном, сквозь которое Россия смотрит в Европу». Позже перо поэта выгравировало эти слова на камне истории и превратило их в устойчивое выражение. С тех пор все знают, кому природой было суждено в Европу прорубить окно.

«Зенит» пользуется наследием Петра и вот уже десять лет каждый сезон играет в еврокубках. Но только на старте этой серии, в 2008-м, сине-бело-голубые не захлопнули окно и взяли сразу два трофея. В остальных случаях «Зенит» наглухо закрывал за собой ручку задолго до финала. Досрочный вылет из Лиги Европы ждал петербуржцев и сейчас. И на этот раз слово «досрочный» нужно воспринимать буквально, потому что «Зенит» сошел с дистанции гораздо раньше, чем того ожидали.

Так вышло, что в этом сезоне невский клуб разминулся с Лигой чемпионов, но в турнире помладше мог рассчитывать на повторение успеха девятилетней давности. И это было заметно не только с нашей патриотичной колокольни, но и с западной — даже букмекеры называли сине-бело-голубых одними из фаворитов Лиги Европы. Однако «Зенит» не смог даже соскочить с подоконника и неожиданно вылетел на ранней стадии плей-офф.

ИВАНОВИЧ — НЕ АВТОРИТЕТ.

Счет 0:2 в гостевом матче двухраундового противостояния страшен для всех, и в частности для «Зенита». Петербуржцы четырежды пропускали два безответных мяча на выезде в еврокубках, и всякий раз это означало для них конец — «Удинезе», «Осер», «Бенфика» и «Базель» знают. Статистика насмехалась над северной командой и с другой стороны: в первой в истории встрече «Зенита» с бельгийской командой (1/32 финала Кубка УЕФА, 1987 год) советские футболисты сначала победили дома «Брюгге» со счетом 2:0, а в гостях были уничтожены — 0:5.

«Зенит» определенно не отказался бы от победы со счетом 5:0, но рассчитывать на нее можно было только в видеоигре или во сне. Тем более с тем составом, который определил Мирча Луческу: Шатов на днях получил травму, а рваная игра Ивановича в Брюсселе повлияла на отношение к нему тренера, и звездный новичок неожиданно остался в запасе. Вместо серба вышел ветеран Анюков.

САЛЮТ НАД «ПЕТРОВСКИМ».

Футбол вернулся в Санкт-Петербург в День защитника Отечества, а в городе в праздники в девять часов вечера обычно запускают салют. Так совпало, что матч с «Андерлехтом» тоже начинался в 21:00, и секунда в секунду со стартовым свистком арбитра небо над «Петровским» засияло разными цветами. Заморские журналисты были в шоке — вряд ли они предполагали, что в России таким образом встретят их команду. Пресс-службе «Зенита» даже пришлось объяснять гостям, что в стране большой праздник, никак не связанный с футболом.

Салют придал игре правильное настроение, хотя с настроем у «Зенита» и так все было в порядке. На днях команда на своей базе встречалась с президентом клуба Александром Дюковым, который, по нашим данным, спокойно поговорил с футболистами и тренерским штабом. Посыл беседы был очевидным: все в порядке, верим в команду, надеемся на выход в следующий раунд Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 23.02.2017, 21:00 3:1 Зенит Андерлехт

И ЦЕЛОГО ЖУЛИАНУ НЕ МАЛО.

Надежды у «Зенита» были даже при отрицательном гандикапе в два мяча. Под барабанный бой фейерверка петербуржцы провели несколько опасных атак, а, как наступила тишина, Жулиану протолкнул мяч во вражеские ворота. 1:0 — задача-минимум выполнена.

На волне успеха «Зенит» старался забить и второй гол, в чем хозяевам даже помогал вратарь «Андерлехта» Рубен Мартинес, в одном из эпизодов убежавший чуть ли не к беговым дорожкам. Правда, сине-бело-голубые реализовать момент не смогли, оставив задачу на второй тайм. Неприятное дежавю, ведь в похожих ситуациях «Зенит» уже был, когда играл с «Удинезе» и «Базелем» в том же турнире. В тех ответных матчах российский клуб тоже забил в первом тайме, но после перерыва удвоить преимущество не сумел и вылетел.

На этот раз все оказалось для «Зенита» иначе, хотя итог был тем же. Шла середина второго тайма, а гола все не было — похожие друг на друга неэффективные фланговые атаки разбивались о защиту «Андерлехта». Но стоило Жулиану найти одну щель по центру — и Дзюба реализовал момент. То, что ему и следовало сделать.

Овертайм «Зенит» обеспечил, но этого было мало. Так решил и Жулиану, ввергший «Петровский» в экстаз вскоре после гола Дзюбы. 3:0! Вот он — истинный подвиг в День защитника Отечества!

Но в Бельгии об этом празднике, как мы выяснили ранее, ничего не знают. Поэтому финальный навал принес «Андерлехту» спасительный гол, хотя гости толком не атаковали весь матч. В добавленное время к чужим воротам прибежал даже Лодыгин, но — бесполезно. «Зенит» остался без весны.