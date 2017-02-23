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23 февраля 2017, 23:14 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

АПОЭЛ обыграл «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ на своём поле принимал «Атлетик».

Встреча проходила на стадионе «ГСП» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пиерос Сотириу и Яннис Янниотас, который отличился с пенальти. Обе команды заканчивали встречу, играя вдесятером. Первый матч завершился победой команды из Бильбао со счётом 3:2. Таким образом, «Атлетик» своё выступление на турнире завершил, а АПОЭЛ вышел в 1/8 финала.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Аякс» на своём поле обыграл «Легию» со счётом 1:0, а «Бешикташ» победил «Хапоэль» из Беэр-Шева — 2:1. По итогам противостояний «Аякс» и «Бешикташ» оформили путёвки в следующий раунд, а «Легия» и «Хапоэль» Лигу Европы покинули.

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