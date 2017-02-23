АПОЭЛ обыграл «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ на своём поле принимал «Атлетик».
Встреча проходила на стадионе «ГСП» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пиерос Сотириу и Яннис Янниотас, который отличился с пенальти. Обе команды заканчивали встречу, играя вдесятером. Первый матч завершился победой команды из Бильбао со счётом 3:2. Таким образом, «Атлетик» своё выступление на турнире завершил, а АПОЭЛ вышел в 1/8 финала.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Аякс» на своём поле обыграл «Легию» со счётом 1:0, а «Бешикташ» победил «Хапоэль» из
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