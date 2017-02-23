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23 февраля 2017, 22:58 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Рома» уступила «Вильярреалу» в ответном матче, но пробилась в 1/8 финала ЛЕ

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» принимала на своём поле «Вильярреал».

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на свой счёт записал Рафаэль Борре, который отличился на 15-й минуте встречи. На 81-й минуте «Рома» осталась вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Антонио Рюдигер.

Первый матч завершился победой римлян со счётом 4:0. Таким образом, «Вильярреал» своё выступление на турнире завершил, а «Рома» пробилась в 1/8 финала.

23.02.2017 21:00 плей-офф: 1/16 финала Олимпийский
Рома 0:1 Вильярреал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Лучиано Спаллети Фран Эскриба
Голы
  Борре Р. 16′
Составы
Алиссон 19
Жуан Жезус Г. 3
Мариу Руй 21
Фермален Т. 15
Паредес Л. 5
Эль-Шаарави С. 92
Перотти Д. 8
Тотти Ф. 10
46′ Манолас К. 44
56′ 81′ Рюдигер А.  
84′ Бруну Перес 13
Фасио Ф.  
76′ Де Росси Д. 16
Наингголан Р.  
13 Андрес Фернандес М.
3 Хосе Анхель В.
23 Бонера Д.
12 Альваро Гонсалес С.
22 Рукавина А.
16 Эрнандес Р. 21′
20 Сориано Р.
24 Борре Р.
7 Черышев Д. 73′
  Бакамбю С.
21 Бруно Сориано Л. 77′
  Хонатан дос Сантос
9 Сольдадо Р. 66′
  Адриан Л.А.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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