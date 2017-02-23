«Рома» уступила «Вильярреалу» в ответном матче, но пробилась в 1/8 финала ЛЕ
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» принимала на своём поле «Вильярреал».
Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей на свой счёт записал Рафаэль Борре, который отличился на 15-й минуте встречи. На 81-й минуте «Рома» осталась вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Антонио Рюдигер.
Первый матч завершился победой римлян со счётом 4:0. Таким образом, «Вильярреал» своё выступление на турнире завершил, а «Рома» пробилась в 1/8 финала.
|23.02.2017 21:00
|плей-офф: 1/16 финала
|Олимпийский
|Рома
|0:1
|Вильярреал
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Лучиано Спаллети
|Фран Эскриба
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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