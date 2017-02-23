«Рома» уступила «Вильярреалу» в ответном матче, но пробилась в 1/8 финала ЛЕ

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный мяч в составе победителей на свой счёт записал Рафаэль Борре, который отличился на 15-й минуте встречи. На 81-й минуте «Рома» осталась вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Антонио Рюдигер.



Первый матч завершился победой римлян со счётом 4:0. Таким образом, «Вильярреал» своё выступление на турнире завершил, а «Рома» пробилась в 1/8 финала.