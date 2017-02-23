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23 февраля 2017, 22:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» победил «Андерлехт» в Санкт-Петербурге, но вылетел из Лиги Европы

«Зенит» победил «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Зенит победил Андерлехт в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Увеличить
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Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1.

В середине первого тайма Александр Кокорин сделал диагональ налево на Артема Дзюбу, который вошёл в штрафную и в борьбе с двумя оппонентами откатил мяч на подбежавшего Виктора Жулиано, а тот открыл счет. На 72-й минуте Жулиано сделал передачу накоротке в чужой штрафной, позволив Дзюбе оказаться на ударной позиции, а 22-й номер «Зенита» аккуратно и точно пробил в правый нижний угол.

Шесть минут спустя Дзюба продавил защитника «Андерлехта», оказался с мячом у лицевой линии и прострелил на Жулиано, который в касание отправил мяч в сетку. В концовке Исаак Телин пробил головой в сторону чужих ворот и удачно попал в дальний угол.

«Зенит», в первом матче на выезде уступивший «Андерлехту» со счетом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола. Бельгийский клуб пробился в 1/8 финала турнира.

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