«Зенит» победил «Андерлехт» в Санкт-Петербурге, но вылетел из Лиги Европы
«Зенит» победил «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
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В середине первого тайма Александр Кокорин сделал диагональ налево на Артема Дзюбу, который вошёл в штрафную и в борьбе с двумя оппонентами откатил мяч на подбежавшего Виктора Жулиано, а тот открыл счет. На 72-й минуте Жулиано сделал передачу накоротке в чужой штрафной, позволив Дзюбе оказаться на ударной позиции, а 22-й номер «Зенита» аккуратно и точно пробил в правый нижний угол.
Шесть минут спустя Дзюба продавил защитника «Андерлехта», оказался с мячом у лицевой линии и прострелил на Жулиано, который в касание отправил мяч в сетку. В концовке Исаак Телин пробил головой в сторону чужих ворот и удачно попал в дальний угол.
«Зенит», в первом матче на выезде уступивший «Андерлехту» со счетом 0:2, вылетел из Лиги Европы
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