«Шахтёр» объявил стартовый состав на ответный матч с «Сельтой»
«Шахтёр» объявил стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».
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Встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист», начало — в 23:05 мск. В первой игре «горняки» на выезде победили со счётом 1:0.
«Шахтёр»: Пятов, Ордец, Малышев, Ракицкий, Срна, Исмаили, Фред, Коваленко, Тайсон, Марлос, Бланко Лещук.
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