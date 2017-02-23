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23 февраля 2017, 22:13 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Шахтёр» объявил стартовый состав на ответный матч с «Сельтой»

«Шахтёр» объявил стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Шахтёр объявил стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с <span class=error>Сельтой</span>. Увеличить
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Встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист», начало — в 23:05 мск. В первой игре «горняки» на выезде победили со счётом 1:0.

«Шахтёр»: Пятов, Ордец, Малышев, Ракицкий, Срна, Исмаили, Фред, Коваленко, Тайсон, Марлос, Бланко Лещук.

Шахтер Д
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