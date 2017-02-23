Футболисты «Олимпиакоса» на выезде разгромили «Османлыспор» и вышли в 1/8 финала ЛЕ
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Футболисты греческого «Олимпиакоса» на выезде разгромили турецкий «Османлыспор» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая в четверг в Турции, завершилась победой греческой команды со счетом 3:0. Дубль оформил Карим Ансарифард (47-я и 86-я минуты), еще один гол забил Тарик Эльюнусси (70).
В первом матче, прошедшем 16 февраля в Греции, была зафиксирована нулевая ничья.
Соперник «Олимпиакоса» в следующем раунде
|23.02.2017 19:00
|плей-офф: 1/16 финала
|Osmanli Stadyumu (Yenikent Asas)
|Османлыспор
|0:3
|Олимпиакос П
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Акчай Мустафа
|Бенту Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|17
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Иштван Вод (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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