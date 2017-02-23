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23 февраля 2017, 21:12 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Футболисты «Олимпиакоса» на выезде разгромили «Османлыспор» и вышли в 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты греческого «Олимпиакоса» на выезде разгромили турецкий «Османлыспор» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в четверг в Турции, завершилась победой греческой команды со счетом 3:0. Дубль оформил Карим Ансарифард (47-я и 86-я минуты), еще один гол забил Тарик Эльюнусси (70).

В первом матче, прошедшем 16 февраля в Греции, была зафиксирована нулевая ничья.

Соперник «Олимпиакоса» в следующем раунде плей-офф определится в результате жеребьевки, которая пройдет 24 февраля в швейцарском Ньоне.

23.02.2017 19:00 плей-офф: 1/16 финала Osmanli Stadyumu (Yenikent Asas)
Османлыспор 0:3 Олимпиакос П
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Акчай Мустафа Бенту Паулу
Голы
17 Карим Ансарифард 47′
18 Тарик Элиунусси 70′
17 Карим Ансарифард 86′
Составы
Жидрунас Карчемарскас 99
Авдия Вршаевич 2
Вацлав Прохазка 21
Нуман Чюрюксу (к) 61
Баду Ндиай 10
67′ Адам Махер 93
Пьер Вебо 9
90′ Тьеви Бифума 39
66′ Тиагу Пинту 15
Мухаммед Байыр 33
75′ Адриен Регаттен 17
Дзон Деларж 28
74′ Муса Чагыран 35
Мехмет Гювен 6
31 Никола Леали
3 Альберто Томас Ботиа (к)
6 Мануэл Триндаде Да Кошта
22 Али Сиссоко
45 Панайотис Рецос
77 Диогу Фигейраш
17 Карим Ансарифард
92 Себастьян ди Фрейтас Себа
7 Костантинос Фортунис 86′
4 Жак-Алексис Ромао
18 Тарик Элиунусси 81′
52 Георгиос Мантатис
28 Андре Мартинш 66′
32 Танасис Андруцос
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
12 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 7
7 Угловые 6
11 Фолы 17
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Иштван Вод (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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