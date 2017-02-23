Футболисты «Олимпиакоса» на выезде разгромили «Османлыспор» и вышли в 1/8 финала ЛЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Турции, завершилась победой греческой команды со счетом 3:0. Дубль оформил Карим Ансарифард (47-я и 86-я минуты), еще один гол забил Тарик Эльюнусси (70).

В первом матче, прошедшем 16 февраля в Греции, была зафиксирована нулевая ничья.