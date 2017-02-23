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23 февраля 2017, 20:05 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Данни, Дзюба и Кокорин выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЕ с «Андерлехтом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — Р-Спорт. Данни, Артем Дзюба и Александр Кокорин выйдут в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте УЕФА.

<span class=error>Данни</span> Артем <span class=error>Дзюба</span> и Александр <span class=error>Кокорин</span> выйдут в стартовом составе <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Встреча «Зенита» и «Андерлехта» состоится в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 21:00 мск. В первом матче в Брюсселе «Зенит» уступил со счетом 0:2.

С первых минут «Зенит» сыграет следующим составом:

Состав «Андерлехта» на игру:

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