Данни, Дзюба и Кокорин выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЕ с «Андерлехтом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев —
Р-Спорт. Данни, Артем Дзюба и Александр Кокорин выйдут в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встреча «Зенита» и «Андерлехта» состоится в четверг в
С первых минут «Зенит» сыграет следующим составом:
Состав «Андерлехта» на игру:
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