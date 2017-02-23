Игорь Шалимов: Смолов не топ-игрок? Он забил гол, а топ-игроки «Фенербахче» вылетели

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САМИ ОБЛЕГЧИЛИ ЗАДАЧУ СОПЕРНИКУ

— Счет 1:0 после первой игры скользкий. Как готовились, что было самым важным?

— Еще перед первым матчем разделил всю дуэль по таймам — на четыре отрезка, чтобы конкретизировать игровые задачи. Кроме того, исходили из того, что турки были фаворитами — зная их состав и то, что «Фенербахче» сейчас на ходу, там продолжается чемпионат. На первые два тайма ставили задачу не пропустить — для этого команда должна больше владеть мячом, инициативой, проводить быстрые атаки и внимательно действовать при стандартах. И задачу на первые два тайма мы выполнили. Забили один гол, могли забить второй.

— Какие задачи ставились на два оставшихся тайма дуэли?

— Было проще — понимали, что пройдем, не пропустив гола. А если забьем при счете 0:0, то предельно усложним жизнь сопернику. Вторую задачу выполнили, забили, а затем попали под сильный пресс соперника. Но по причинам, которые невозможно просчитать. Поэтому проблему устранили уже в перерыве.

— Какую проблему?

— Когда Стас Крицюк выбивал мяч от ворот, мы просто стояли и смотрели на вратаря, а там уж — кому мяч попадет. Так нельзя. Потому что мяч летит в сторону защитников соперника, которые выше и лучше играют головой — им удобно. Мы сами упрощали задачу сопернику, не вступая в борьбу — в итоге мяч доставался «Фенербахче» без борьбы. Надо посмотреть статистику, но по тому, как виделось мне: выносов шесть турки сыграли головой, подобрали мяч и организовали атаку на наши ворота. В результате хозяева получал штрафные, создалось давление, которое привело к голу. С одного из этих стандартов мы и получили гол.

— Как это поправили в перерыве?

— Попросил правильно расставиться в те моменты, когда Крицюк выбивал мяч — игроки стали по сопернику, затрудняя возможность приема мяча. Во втором тайме, когда Стас вводил мяч в игру, он уже чаще оставался у нас. Это, на мой взгляд, повлияло на ход встречи.

— Крицюк в дуэлях с турками несколько раз оказывался на газоне. Понятно, играли они жестко, но не стоит ли вратарю самому быть понаглее?

— Стас действовал нормально. Но когда идет навал, у вратаря много работы, к нему больше внимания. Возможно, при таком количестве длинных передач можно было сыграть иначе, но в целом Крицюк провел матч хорошо.

НА РАЗМИНКЕ НАС НЕМНОГО НАПРЯГЛИ

— В самом начале игры «Фенербахче» сильно придавил, мог забить даже не один гол. В какой-то момент режиссер трансляции показал ваши эмоции — чем конкретно были недовольны?

— Начали мы плохо. И показалось, вот по какой причине. На разминке болельщики и игроки соперника нас немного напрягли, не дали нормально подготовиться. Мы так делать не станем, но сами опыт получили. Перед матчем, на разминке, с чужой стороны поля постоянно прибегал кто-то из игроков и начинал аплодировать трибунам, зрители, которые располагались за нашими воротами, начинают хлопать в такт. Это не случайно, такова традиция «Фенербахче». Наши парни начинают не разминаться, а смотреть это представление. Поймал себя на мысли, что нас вот так отвлекли и создали легкое давление. Это тоже опыт. В общем, есть предположение, что плохое начало и было связано с тем, что неудачно размялись и растерялись.

— Гол, который забил Смолов — это идеальное исполнение момента, которые вы и хотите видеть в атаке?

— Это то, что мы требуем при прессинге. Мы часто работаем над этим, объясняем, для чего выдвигаемся на чужую половину, что делать после отбора мяча. Это тренируемый момент.

— Как разберете пропущенный гол — следствием чьих ошибок он стал?

— Первое — та ситуация, о которой говорил в начале — мы смотрели за выбиванием мяча Крицюком и мячи проигрывали. А второе — мы много в целом пропускаем со стандартов, почти 60 процентов всех голов. Продолжаем над этим работу. Но надо отметить подачу в этом моменте. Когда пас хороший, защитнику играть сложно. В этом случае я бы никого не винил.

— Вы не поменяли схему по сравнению с прошлым годом, но ряд исполнителей все же другие. В чем особенность этой ситуации?

— В прошлом году мы играли с одним ярко выраженным форвардом — Смоловым, и пятеркой полузащитников. Сейчас действуем в два с половиной нападающих, потому что о Классене нельзя сказать, что он форвард, но он и не полузащитник, а Вандерсон и Смолов — нападающие. В конце прошлого года у нас в этих позициях были именно хавбеки.

— Вы упомянули Классена. Как его оцените?

— Он нас усилил, им довольны.

СМОЛОВ СТАЛ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ КОМАНДЫ

— Смолов, как показалось по двум матчам, стал играть несколько иначе — там, где раньше мог отдать пас, сейчас все решает сам.

— Федор играет правильно. В тех зонах, когда надо решать самому, делает это. Но у него сейчас расширились, скажем так, полномочия. Смолов стал ключевой фигурой команды. При выходе из обороны мы ищем его, у Федора стало намного больше ТТД, намного больше он стал играть для команды. Нагрузка возросла.

— С чем связана такая перестройка?

— Нам нужна быстрая атака. И в идеале требуется скорейшая передача на форварда.

— Для вас сейчас критично важно скорейшее возвращение Мамаева?

— Для нас критично важно возвращение всех травмированных — и Петрова, и Измайлова, и Мамаева.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ СЫГРАТЬ С «РОМОЙ»

— Вы ведь работали с Адвокатом в РФС, и перед первым матчем он попиарился в интервью «СЭ», сказав, что раньше в сборной России были лучше, чем после его ухода, тренеры. У вас была мотивация что-то доказать Дику, показать превосходство российской тренерской школы?

— Нет, на это никогда не обращал внимания. Честно говоря, я и не знал о том, что говорил Дик. Нам важно, что мы делаем — расстраиваемся, если не получается, и радуемся, когда все хорошо.

— Поговорили с Диком после игры?

— Перед первой пересеклись, пожелали друг другу удачи. А после второй увидеться не получилось.

— Дик сказал после ответного матча, что Смолов — не топ-игрок. Согласны?

— Это его мнение. Но Федор забил, мы прошли дальше, а топ-игроки «Фенербахче» вылетели.

— Вы почувствовали политический подтекст у ответного матча?

— Нет. Вообще, желаю всем, чтобы в спорте они политики не чувствовали. Хотя это и вряд ли возможно.

— В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом — ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?

— Да, есть желание такое — с «Ромой».

— Почему?

— В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.

— Представим, вам попадется «Манчестер». Как оцените шансы?

— Никак. Не люблю загадывать — если бы да кабы. Попадется — будем играть.

— Обратил внимание на отклики специалистов — уже сложилось мнение о том, что команда играет иначе, чем при Олеге Кононове. Для вас этот момент принципиален?

— Если приходит новый тренер, не может все остаться так, как было раньше. Какой смысл тогда идти на перемены? Изменения у нас есть, а вот какие, говорить не мне, а специалистам.

— Итоговая победа над турками пришлась на день рождения клуба. Вам было важно пройти «Фенер» именно по этой причине?

— Мы об этом не думали. Но если все так хорошо сложилось, получился двойной праздник, с чем тех, кто желает нам добра, и поздравляю.