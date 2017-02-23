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23 февраля 2017, 19:17 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Игорь Шалимов: Смолов не топ-игрок? Он забил гол, а топ-игроки «Фенербахче» вылетели

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» анализирует ничейный матч с «Фенербахче».

<span class=error>Шалимов</span> дал интервью СЭ. Увеличить
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САМИ ОБЛЕГЧИЛИ ЗАДАЧУ СОПЕРНИКУ

— Счет 1:0 после первой игры скользкий. Как готовились, что было самым важным?

— Еще перед первым матчем разделил всю дуэль по таймам — на четыре отрезка, чтобы конкретизировать игровые задачи. Кроме того, исходили из того, что турки были фаворитами — зная их состав и то, что «Фенербахче» сейчас на ходу, там продолжается чемпионат. На первые два тайма ставили задачу не пропустить — для этого команда должна больше владеть мячом, инициативой, проводить быстрые атаки и внимательно действовать при стандартах. И задачу на первые два тайма мы выполнили. Забили один гол, могли забить второй.

— Какие задачи ставились на два оставшихся тайма дуэли?

— Было проще — понимали, что пройдем, не пропустив гола. А если забьем при счете 0:0, то предельно усложним жизнь сопернику. Вторую задачу выполнили, забили, а затем попали под сильный пресс соперника. Но по причинам, которые невозможно просчитать. Поэтому проблему устранили уже в перерыве.

— Какую проблему?

— Когда Стас Крицюк выбивал мяч от ворот, мы просто стояли и смотрели на вратаря, а там уж — кому мяч попадет. Так нельзя. Потому что мяч летит в сторону защитников соперника, которые выше и лучше играют головой — им удобно. Мы сами упрощали задачу сопернику, не вступая в борьбу — в итоге мяч доставался «Фенербахче» без борьбы. Надо посмотреть статистику, но по тому, как виделось мне: выносов шесть турки сыграли головой, подобрали мяч и организовали атаку на наши ворота. В результате хозяева получал штрафные, создалось давление, которое привело к голу. С одного из этих стандартов мы и получили гол.

— Как это поправили в перерыве?

— Попросил правильно расставиться в те моменты, когда Крицюк выбивал мяч — игроки стали по сопернику, затрудняя возможность приема мяча. Во втором тайме, когда Стас вводил мяч в игру, он уже чаще оставался у нас. Это, на мой взгляд, повлияло на ход встречи.

— Крицюк в дуэлях с турками несколько раз оказывался на газоне. Понятно, играли они жестко, но не стоит ли вратарю самому быть понаглее?

— Стас действовал нормально. Но когда идет навал, у вратаря много работы, к нему больше внимания. Возможно, при таком количестве длинных передач можно было сыграть иначе, но в целом Крицюк провел матч хорошо.

НА РАЗМИНКЕ НАС НЕМНОГО НАПРЯГЛИ

— В самом начале игры «Фенербахче» сильно придавил, мог забить даже не один гол. В какой-то момент режиссер трансляции показал ваши эмоции — чем конкретно были недовольны?

— Начали мы плохо. И показалось, вот по какой причине. На разминке болельщики и игроки соперника нас немного напрягли, не дали нормально подготовиться. Мы так делать не станем, но сами опыт получили. Перед матчем, на разминке, с чужой стороны поля постоянно прибегал кто-то из игроков и начинал аплодировать трибунам, зрители, которые располагались за нашими воротами, начинают хлопать в такт. Это не случайно, такова традиция «Фенербахче». Наши парни начинают не разминаться, а смотреть это представление. Поймал себя на мысли, что нас вот так отвлекли и создали легкое давление. Это тоже опыт. В общем, есть предположение, что плохое начало и было связано с тем, что неудачно размялись и растерялись.

— Гол, который забил Смолов — это идеальное исполнение момента, которые вы и хотите видеть в атаке?

— Это то, что мы требуем при прессинге. Мы часто работаем над этим, объясняем, для чего выдвигаемся на чужую половину, что делать после отбора мяча. Это тренируемый момент.

— Как разберете пропущенный гол — следствием чьих ошибок он стал?

— Первое — та ситуация, о которой говорил в начале — мы смотрели за выбиванием мяча Крицюком и мячи проигрывали. А второе — мы много в целом пропускаем со стандартов, почти 60 процентов всех голов. Продолжаем над этим работу. Но надо отметить подачу в этом моменте. Когда пас хороший, защитнику играть сложно. В этом случае я бы никого не винил.

— Вы не поменяли схему по сравнению с прошлым годом, но ряд исполнителей все же другие. В чем особенность этой ситуации?

— В прошлом году мы играли с одним ярко выраженным форвардом — Смоловым, и пятеркой полузащитников. Сейчас действуем в два с половиной нападающих, потому что о Классене нельзя сказать, что он форвард, но он и не полузащитник, а Вандерсон и Смолов — нападающие. В конце прошлого года у нас в этих позициях были именно хавбеки.

— Вы упомянули Классена. Как его оцените?

— Он нас усилил, им довольны.

СМОЛОВ СТАЛ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ КОМАНДЫ

— Смолов, как показалось по двум матчам, стал играть несколько иначе — там, где раньше мог отдать пас, сейчас все решает сам.

— Федор играет правильно. В тех зонах, когда надо решать самому, делает это. Но у него сейчас расширились, скажем так, полномочия. Смолов стал ключевой фигурой команды. При выходе из обороны мы ищем его, у Федора стало намного больше ТТД, намного больше он стал играть для команды. Нагрузка возросла.

— С чем связана такая перестройка?

— Нам нужна быстрая атака. И в идеале требуется скорейшая передача на форварда.

— Для вас сейчас критично важно скорейшее возвращение Мамаева?

— Для нас критично важно возвращение всех травмированных — и Петрова, и Измайлова, и Мамаева.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ СЫГРАТЬ С «РОМОЙ»

— Вы ведь работали с Адвокатом в РФС, и перед первым матчем он попиарился в интервью «СЭ», сказав, что раньше в сборной России были лучше, чем после его ухода, тренеры. У вас была мотивация что-то доказать Дику, показать превосходство российской тренерской школы?

— Нет, на это никогда не обращал внимания. Честно говоря, я и не знал о том, что говорил Дик. Нам важно, что мы делаем — расстраиваемся, если не получается, и радуемся, когда все хорошо.

— Поговорили с Диком после игры?

— Перед первой пересеклись, пожелали друг другу удачи. А после второй увидеться не получилось.

— Дик сказал после ответного матча, что Смолов — не топ-игрок. Согласны?

— Это его мнение. Но Федор забил, мы прошли дальше, а топ-игроки «Фенербахче» вылетели.

— Вы почувствовали политический подтекст у ответного матча?

— Нет. Вообще, желаю всем, чтобы в спорте они политики не чувствовали. Хотя это и вряд ли возможно.

— В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом — ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?

— Да, есть желание такое — с «Ромой».

— Почему?

— В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.

— Представим, вам попадется «Манчестер». Как оцените шансы?

— Никак. Не люблю загадывать — если бы да кабы. Попадется — будем играть.

— Обратил внимание на отклики специалистов — уже сложилось мнение о том, что команда играет иначе, чем при Олеге Кононове. Для вас этот момент принципиален?

— Если приходит новый тренер, не может все остаться так, как было раньше. Какой смысл тогда идти на перемены? Изменения у нас есть, а вот какие, говорить не мне, а специалистам.

— Итоговая победа над турками пришлась на день рождения клуба. Вам было важно пройти «Фенер» именно по этой причине?

— Мы об этом не думали. Но если все так хорошо сложилось, получился двойной праздник, с чем тех, кто желает нам добра, и поздравляю.

22.02.2017 20:00 Зрители 32000 плей-офф: 1/16 финала Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дик Адвокат Игорь Шалимов
Голы
41′ Жозеф Соуза (Дж. Ленс) 6
90 Федор Смолов (Ю. Газинский) 7′
Составы
20′ Кейбаши Исмаил 22
Симон Кьер 4
Мартин Шкртел 37
Мехмет Топал 5
43′ Жозеф Соуза 6
Алпер Потук 26
Робин ван Перси 11
45+1′ Джермейн Ленс 77
71′ Волкан Демирел (к) 1
Рибейру де Фрейташ Фабиану 40
71′ Езбайраклы Шенер 19
Волкан Шен 20
66′ 71′ Мусса Со 17
Фернандау 9
1 Станислав Крицюк
17 Виталий Калешин 66′
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 58′
77 Шарль Каборе 75′
16 Виктор Классон
90 Федор Смолов
11 Вячеслав Подберезкин 79′
33 Маурисио Перейра 82′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 64′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 25
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Мусял (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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