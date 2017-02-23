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23 февраля 2017, 18:47 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Капитан «Шахтера» Срна: Нам нужно забыть результат первой игры

Дарио Срна в интервью «Футбол NEWS» прокомментировал грядущий поединок против «Сельты».

Хорватский игрок прокомментировал предстоящий матч в Харькове. Увеличить
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— Нам нужно забыть результат первой игры. Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы «Барселоне» и «Реалу», мы с большим уважением относимся к сопернику. «Сельта» играет персонально с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках, — отметил капитан горняков.

«В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации. Все футболисты, которые играют в “Шахтере” — это качественные игроки высокого уровня, они заслуживают здесь быть. Считаю, что у тренера есть головная боль при выборе игроков, потому что сейчас есть огромная конкуренция, но на поле могут выходить лишь 11», — добавил ховатский полузащитник.

Как сообщал УНИАН, в первом матче «Шахтер» обыграл «Сельту» в испанском Виго со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало игры — в 22.05.

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