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23 февраля 2017, 17:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Каннаваро: «Наполи» нужно верить в успех в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал», который состоится 7 марта. В первом матче испанцы на своём поле одержали победу со счётом 3:1.

«Наполи» нужно верить в успех в ответном матче с «Реалом», так как они будут играть на своём стадионе. Безусловно, мадридская команда является лучшей в мире. За неё выступают фантастические футболисты. Ответный матч между «Наполи» и «Реалом» будет очень интересным для всех зрителей, — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.

Каннаваро родился в Неаполе и является воспитанником «Наполи», за который выступал с 1992 по 1995 год. С 2006 по 2009 год Фабио защищал цвета «Реала».

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