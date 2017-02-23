Каннаваро: «Наполи» нужно верить в успех в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

«Наполи» нужно верить в успех в ответном матче с «Реалом», так как они будут играть на своём стадионе. Безусловно, мадридская команда является лучшей в мире. За неё выступают фантастические футболисты. Ответный матч между «Наполи» и «Реалом» будет очень интересным для всех зрителей, — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.



Каннаваро родился в Неаполе и является воспитанником «Наполи», за который выступал с 1992 по 1995 год. С 2006 по 2009 год Фабио защищал цвета «Реала».