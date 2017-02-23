Лучший бомбардир «Андерлехта» может не сыграть с «Зенитом»

Как сообщает Przeglad Sportowy, форвард повредил мышцу на тренировке. Бельгийские СМИ ожидают, что тренерский штаб не захочет рисковать здоровьем нападающего в сегодняшней игре с сине-бело-голубыми.



В первой игре в Бельгии, которая закончилась победой «Андерлехта» со счётом 2:0, польский игрок вышел на поле на 80-й минуте. Всего же в текущем розыгрыше Лиги Европы Теодорчик сыграл девять матчей и забил семь голов.



В текущем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний футболист, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», сыграл 26 матчей и забил 18 голов.