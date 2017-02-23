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23 февраля 2017, 17:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лучший бомбардир «Андерлехта» может не сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик, который является лучшим бомбардиром бельгийского клуба текущего сезона, может пропустить предстоящий ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

Как сообщает Przeglad Sportowy, форвард повредил мышцу на тренировке. Бельгийские СМИ ожидают, что тренерский штаб не захочет рисковать здоровьем нападающего в сегодняшней игре с сине-бело-голубыми.

В первой игре в Бельгии, которая закончилась победой «Андерлехта» со счётом 2:0, польский игрок вышел на поле на 80-й минуте. Всего же в текущем розыгрыше Лиги Европы Теодорчик сыграл девять матчей и забил семь голов.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний футболист, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», сыграл 26 матчей и забил 18 голов.

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