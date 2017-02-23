Вылет «Ювентуса» из Португалии задержан из-за проблем с самолетом

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В среду «Ювентус» обыграл «Порту» в гостях со счетом 2:0.

Туринский клуб должен был отправиться домой еще утром 23 февраля. Сообщается, что вылет состоится не ранее 14:50 по местному времени (17:50 мск).

«Ювентусу» предстоит 25 февраля сыграть против «Эмполи» в матче национального чемпионата. Ответная встречая с’Порту пройдет 14 марта в Турине.