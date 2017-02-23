Вылет «Ювентуса» из Португалии задержан из-за проблем с самолетом
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вылет итальянского футбольного клуба «Ювентус» из Португалии после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» задержан из- за технических проблем с самолетом. Об этом сообщает Football Italia.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В среду «Ювентус» обыграл «Порту» в гостях со счетом 2:0.
Туринский клуб должен был отправиться домой еще утром 23 февраля. Сообщается, что вылет состоится не ранее 14:50 по местному времени (17:50 мск).
«Ювентусу» предстоит 25 февраля сыграть против «Эмполи» в матче национального чемпионата. Ответная встречая с’Порту пройдет 14 марта в Турине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter