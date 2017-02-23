Сампаоли: «Севилья» заслуживала более крупной победы над «Лестером»

Игра, прошедшая в среду в Севилье, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. На голы Пабло Сарабии (25-я минута) и Хоакина Корреа (62), который на 14-й минуте также не реализовал пенальти, чемпион Англии ответил точным ударом Джейми Варди (73).

«Мы были гораздо лучше в созидании, имели 10 чистых голевых моментов, попали в штангу и перекладину. Соперники сделали очень мало, создали всего несколько моментов, но отличились в концовке. Я думаю, мы заслуживали большего. Теперь мы должны ехать в Лестер за победой. Для нас эта победа в Лиге чемпионов очень важна, но плохо, что мы получили такой итог, имея такое огромное превосходство», — сказал Сампаоли, чьи слова приводит Football Espana.

Ответная встреча состоится 14 марта в Лестере.