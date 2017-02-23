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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28873713/
23 февраля 2017, 14:11 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Сампаоли: «Севилья» заслуживала более крупной победы над «Лестером»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты «Севильи» заслуживали победы над английским «Лестером» с более крупным счетом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, считает главный тренер испанской команды Хорхе Сампаоли.

Игра, прошедшая в среду в Севилье, закончилась победой хозяев со счетом 2:1. На голы Пабло Сарабии (25-я минута) и Хоакина Корреа (62), который на 14-й минуте также не реализовал пенальти, чемпион Англии ответил точным ударом Джейми Варди (73).

«Мы были гораздо лучше в созидании, имели 10 чистых голевых моментов, попали в штангу и перекладину. Соперники сделали очень мало, создали всего несколько моментов, но отличились в концовке. Я думаю, мы заслуживали большего. Теперь мы должны ехать в Лестер за победой. Для нас эта победа в Лиге чемпионов очень важна, но плохо, что мы получили такой итог, имея такое огромное превосходство», — сказал Сампаоли, чьи слова приводит Football Espana.

Ответная встреча состоится 14 марта в Лестере.

22.02.2017 22:45 Зрители 38834 Плей-офф: 1/8 финала Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:1 Лестер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Клаудио Раньери
Голы
25′ Пабло Сарабия (С. Эскудеро) 17
62′ Карлос Хоакин Корреа (С. Йоветич) 11
9 Джейми Варди (Д. Дринкуотер) 73′
Нереализованные пенальти
14′ К. Корреа 11
Составы
Серхио Рико 1
77′ Серхио Эскудеро 18
Адиль Рами 23
Феррейра Филью Мариану 25
Пабло Сарабия 17
Самир Насри 10
Стивен Н`Зонзи 15
Виктор Мачин Перес Витоло (к) 20
Стеван Йоветич 16
55′ Клеман Лангле 5
90+2′ Даниэл Каррису 6
63′ Карлос Хоакин Корреа 11
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
1 Каспер Шмейхель
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
5 Уэстли Морган (к)
6 Роберт Хут
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди
4 Дэнни Дринкуотер
25 Уилфред Ндиди
11 Марк Олбрайтон 88′
13 Дэниел Амарти
7 Ахмед Муса 58′
22 Демарэй Грэй
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
6 Фолы 9
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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