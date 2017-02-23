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23 февраля 2017, 11:38 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности

Клубы, дошедшие до 1/8 финала Лиги чемпионов, установили рекорд результативности для первых матчей стадии. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч между Монако и Манчестер Сити обещал быть ярким - обе команды в последнее время демонстрируют атакующий футбол. Увеличить
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В сумме командам удалось забить 34 мяча. Наибольшее количество голов было в поединке между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3). Остальные результаты выглядят следующим образом:

«Порту» — «Ювентус» — 0:2
«Севилья» — «Лестер Сити» — 2:1
«Байер» — «Атлетико» — 2:4
«Бавария» — «Арсенал» — 5:1
«Реал» — «Наполи» — 3:1
«ПСЖ» — «Барселона» — 4:0
«Бенфика» — «Боруссия» — 1:0.

До этого лучшим результатом для первых матчей 1/8 финала турнира были 26 забитых мячей в сезоне-2013/14.

Ответные встречи пройдут 7, 8, 14 и 15 марта.
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