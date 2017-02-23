Шалимов: Трибуны не влияли на «Краснодар» в матче с «Фенербахче» в Турции
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Трибуны не влияли на футболистов «Краснодара» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции, считает главный тренер российского клуба Игорь Шалимов.
«Краснодар» в среду в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.
«Не думаю, что трибуны влияли. Попросили игроков не реагировать на провокации со стороны соперника и болельщиков. Да, в первом тайме у нас было много брака, но это не от того, что игроки осторожничали, наоборот. Не хватало уверенности, ведь когда в такие атаки уходишь, нужна уверенность. Ну, для нас это опыт — впервые дошли до этой стадии. Еще как минимум два матча у нас впереди, игроки в этом компоненте будут только прибавлять», — сказал Шалимов на послематчевой
Соперник российского клуба по следующей стадии турнира определится в результате жеребьевки 24 февраля в швейцарском Ньоне.
«Пока не думали (о сопернике), если честно. Будем думать завтра вечером. Сейчас будем восстанавливаться, следующая игра у нас важнейшая — на Кубок России. Посмотрим, кто вообще дальше (в Лиге Европы) пройдет. Пройти следующий тур мы, может быть, в состоянии, но многое зависит от того, кто нам попадется. Еще раз скажу, об этом не думаем. Конечно, если “Манчестер Юнайтед” приедет в Краснодар, это будет радость для болельщиков. Но, возможно,
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