Аллегри: «Ювентус» показал зрелый футбол в матче с «Порту»
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Футболисты итальянского «Ювентуса» показали характер и зрелый футбол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту». Такое мнение после матча высказал главный тренер итальянской команды Массимиллиано Аллегри, слова которого приводит
Football-italia.
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В среду «Ювентус» обыграл португальский «Порту» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала. Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту.
«Наша команда показала характер и зрелый футбол, мы были под давлением лишь пять минут, а затем полностью контролировали игру. Ребята были терпеливы, растягивали оборону “Порту” и добыли важную победу. “Порту” было очень нелегко, ведь “Ювентус” в отличной форме и очень силен, когда так быстро перемещает мяч, как сегодня», — сказал Аллегри.
Ответная встречая пройдет 14 марта в Турине.
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