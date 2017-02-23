Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28870619/
23 февраля 2017, 9:24 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Адвокат: «Краснодар» заслуженно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» заслуженно пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заявил главный тренер турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат.

«Краснодар» в среду в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.

«На самом деле нам удался хороший старт. Иногда нужна удача. Например, судья не поставил пенальти, когда был фол в штрафной на Мартине Шкртеле. Если посмотреть в целом, я думаю, что “Краснодар” был лучше. Они заслужили выход в следующий раунд», — сказал Адвокат, которого цитирует официальный сайт «Фенербахче».

Соперник «Краснодара» в следующем раунде плей-офф определится в результате жеребьевки, которая пройдет 24 февраля в швейцарском Ньоне.

22.02.2017 20:00 плей-офф: 1/16 финала Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дик Адвокат Игорь Шалимов
Голы
41′ Жозеф Соуза (Дж. Ленс) 6
90 Федор Смолов (Ю. Газинский) 7′
Составы
20′ Кейбаши Исмаил 22
Симон Кьер 4
Мартин Шкртел 37
Мехмет Топал 5
43′ Жозеф Соуза 6
Алпер Потук 26
Робин ван Перси 11
45+1′ Джермейн Ленс 77
71′ Волкан Демирел (к) 1
Рибейру де Фрейташ Фабиану 40
71′ Езбайраклы Шенер 19
Волкан Шен 20
66′ 71′ Мусса Со 17
Фернандау 9
1 Станислав Крицюк
17 Виталий Калешин 66′
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 58′
77 Шарль Каборе 75′
16 Виктор Классон
90 Федор Смолов
11 Вячеслав Подберезкин 79′
33 Маурисио Перейра 82′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 64′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 25
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Мусял (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский