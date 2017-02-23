Адвокат: «Краснодар» заслуженно вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» в среду в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.

«На самом деле нам удался хороший старт. Иногда нужна удача. Например, судья не поставил пенальти, когда был фол в штрафной на Мартине Шкртеле. Если посмотреть в целом, я думаю, что “Краснодар” был лучше. Они заслужили выход в следующий раунд», — сказал Адвокат, которого цитирует официальный сайт «Фенербахче».