Адвокат: «Краснодар» заслуженно вышел в 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» заслуженно пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заявил главный тренер турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат.
«Краснодар» в среду в Стамбуле сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:1 и завоевал путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.
«На самом деле нам удался хороший старт. Иногда нужна удача. Например, судья не поставил пенальти, когда был фол в штрафной на Мартине Шкртеле. Если посмотреть в целом, я думаю, что “Краснодар” был лучше. Они заслужили выход в следующий раунд», — сказал Адвокат, которого цитирует официальный сайт «Фенербахче».
Соперник «Краснодара» в следующем раунде плей-офф определится в результате жеребьевки, которая пройдет 24 февраля в швейцарском Ньоне.