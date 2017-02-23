Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в 1/16 финала Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда открыла счет в стамбульской встрече уже на 7-й минуте — лучший игрок России 2016 года Федор Смолов умело использовал выход один на один с вратарем «Фенербахче» Волканом Демирелем. Вскоре Смолов мог сделать дубль — он бил в упор, но на этот раз Демирель мяч отбил. На 41-й минуте забил «Фенербахче» — отличился бразильский полузащитник Жозеф Соуза.

Накануне матча словацкий защитник стамбульской команды Мартин Шкртел, 10 лет назад игравший за санкт-петербургский «Зенит», заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского. Однако на большее, чем ничья, «Фенербахче», несмотря на обилие футбольных звезд (это и Робин ван Перси, и Мусса Соу, и Джермейн Ленс, и тот же Шкртел), не хватило. Дальше прошел «Краснодар», а серебряный призер чемпионата Турции был повержен клубом, занимающим в чемпионате России пятое место.

«Смолов еще не суперзвезда»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча отметил, что «Фенербахче» играл так, как он и предполагал. Голландец Дик Адвокат, сейчас возглавляющий «Фенербахче», а не так давно руководивший сборной России, в свою очередь, сказал, что «Краснодар» был сильнее не только в краснодарском матче, но и в стамбульском. 69-летний Адвокат, один из опытнейших действующих тренеров Европы, поделился мнением и о Смолове, сказав, что пока Федору далеко до звания суперзвезды. «Но он большой талант, как и (Александр) Кокорин», — сказал голландский тренер.

Адвокат был беспощадно освистан болельщиками, которые требовали у руководства клуба срочной смены главного тренера. На пресс-конференции у голландца спросили, правда ли, что он не уходит из «Фенербахче» лишь потому, что за досрочное расторжение контракта с ним клубу придется заплатить гигантскую компенсацию. Адвокат отреагировал неожиданно резко, обозвав журналиста, задавшего вопрос, лжецом, распространяющим непроверенную информацию. «Если мы займем второе место в чемпионате и выиграем Кубок страны — сезон можно будет считать успешным, вылет из Лиги Европы — не конец», — сказал Адвокат.

«Краснодар может победить любого»

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Шалимов заявил, что думать о том, кто может стать противником «Краснодара», еще рано. Вратарь Станислав Крицюк сказал, что ему все равно, с кем играть, а вот эквадорский защитник Кристиан Рамирес подчеркнул, что хотел бы сразиться с «Манчестер Юнайтед», поскольку за этот клуб выступает его соотечественник Антонио Валенсия.

Манкунианцы, к слову, также вышли в 1/8 финала — в среду они в ответном матче в гостях обыграли французский «Сент-Этьен» со счетом 1:0 (в первом МЮ победил со счетом 3:0). Шведский полузащитник Виктор Классон, забивший победный мяч в краснодарском матче, в разговоре с журналистами заявил, что, раз уж удалось пройти «Фенербахче», то остальные будут «Краснодару» также по зубам.

Это третье выступление «Краснодара» в Лиге Европы. В сезоне-2014/15 команда не смогла преодолеть групповой этап турнира, а в следующем — остановилась на стадии 1/16 финала.