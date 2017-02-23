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23 февраля 2017, 9:42 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в 1/16 финала Лиги Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, поскольку в первом матче, который состоялся в Краснодаре 16 февраля, победил со счетом 1:0.

Игроки Фенербахче Исмаил Кейбаши и Жосеф Соуза и игрок Краснодара Вячеслав Подберёзкин (слева направо) в матче 1/16 финала Лиги Европы между ФК Фенербахче (Турция Стамбул) и ФК Краснодар (Россия Краснодар). Увеличить
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© РИА "Новости"

Российская команда открыла счет в стамбульской встрече уже на 7-й минуте — лучший игрок России 2016 года Федор Смолов умело использовал выход один на один с вратарем «Фенербахче» Волканом Демирелем. Вскоре Смолов мог сделать дубль — он бил в упор, но на этот раз Демирель мяч отбил. На 41-й минуте забил «Фенербахче» — отличился бразильский полузащитник Жозеф Соуза.

Накануне матча словацкий защитник стамбульской команды Мартин Шкртел, 10 лет назад игравший за санкт-петербургский «Зенит», заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского. Однако на большее, чем ничья, «Фенербахче», несмотря на обилие футбольных звезд (это и Робин ван Перси, и Мусса Соу, и Джермейн Ленс, и тот же Шкртел), не хватило. Дальше прошел «Краснодар», а серебряный призер чемпионата Турции был повержен клубом, занимающим в чемпионате России пятое место.

«Смолов еще не суперзвезда»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча отметил, что «Фенербахче» играл так, как он и предполагал. Голландец Дик Адвокат, сейчас возглавляющий «Фенербахче», а не так давно руководивший сборной России, в свою очередь, сказал, что «Краснодар» был сильнее не только в краснодарском матче, но и в стамбульском. 69-летний Адвокат, один из опытнейших действующих тренеров Европы, поделился мнением и о Смолове, сказав, что пока Федору далеко до звания суперзвезды. «Но он большой талант, как и (Александр) Кокорин», — сказал голландский тренер.

Адвокат был беспощадно освистан болельщиками, которые требовали у руководства клуба срочной смены главного тренера. На пресс-конференции у голландца спросили, правда ли, что он не уходит из «Фенербахче» лишь потому, что за досрочное расторжение контракта с ним клубу придется заплатить гигантскую компенсацию. Адвокат отреагировал неожиданно резко, обозвав журналиста, задавшего вопрос, лжецом, распространяющим непроверенную информацию. «Если мы займем второе место в чемпионате и выиграем Кубок страны — сезон можно будет считать успешным, вылет из Лиги Европы — не конец», — сказал Адвокат.

«Краснодар может победить любого»

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Шалимов заявил, что думать о том, кто может стать противником «Краснодара», еще рано. Вратарь Станислав Крицюк сказал, что ему все равно, с кем играть, а вот эквадорский защитник Кристиан Рамирес подчеркнул, что хотел бы сразиться с «Манчестер Юнайтед», поскольку за этот клуб выступает его соотечественник Антонио Валенсия.

Манкунианцы, к слову, также вышли в 1/8 финала — в среду они в ответном матче в гостях обыграли французский «Сент-Этьен» со счетом 1:0 (в первом МЮ победил со счетом 3:0). Шведский полузащитник Виктор Классон, забивший победный мяч в краснодарском матче, в разговоре с журналистами заявил, что, раз уж удалось пройти «Фенербахче», то остальные будут «Краснодару» также по зубам.

Это третье выступление «Краснодара» в Лиге Европы. В сезоне-2014/15 команда не смогла преодолеть групповой этап турнира, а в следующем — остановилась на стадии 1/16 финала.

22.02.2017 20:00 плей-офф: 1/16 финала Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дик Адвокат Игорь Шалимов
Голы
41′ Жозеф Соуза (Дж. Ленс) 6
90 Федор Смолов (Ю. Газинский) 7′
Составы
20′ Кейбаши Исмаил 22
Симон Кьер 4
Мартин Шкртел 37
Мехмет Топал 5
43′ Жозеф Соуза 6
Алпер Потук 26
Робин ван Перси 11
45+1′ Джермейн Ленс 77
71′ Волкан Демирел (к) 1
Рибейру де Фрейташ Фабиану 40
71′ Езбайраклы Шенер 19
Волкан Шен 20
66′ 71′ Мусса Со 17
Фернандау 9
1 Станислав Крицюк
17 Виталий Калешин 66′
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 58′
77 Шарль Каборе 75′
16 Виктор Классон
90 Федор Смолов
11 Вячеслав Подберезкин 79′
33 Маурисио Перейра 82′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 64′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 25
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Мусял (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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