Шмейхель назван лучшим игроком матча «Севилья» — «Лестер»
Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2) по версии УЕФА.
Датский голкипер, несмотря на поражение «лис», показал очень хорошую игру, отразив 8 ударов в створ. Он спас команду от гола на 14-й минуте, переиграв Хоакина Корреа, исполнявшего пенальти.
Ответный матч между этими командами состоится 14 марта в Лестере.
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Клаудио Раньери
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|9
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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