Датский голкипер, несмотря на поражение «лис», показал очень хорошую игру, отразив 8 ударов в створ. Он спас команду от гола на 14-й минуте, переиграв Хоакина Корреа, исполнявшего пенальти.



Ответный матч между этими командами состоится 14 марта в Лестере.