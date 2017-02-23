Варди подарил надежду «Лестеру»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Севилье многие ждали разгрома гостей, однако «Лестеру» удалось добиться в Испании неплохого результата — поражение лишь в один мяч при забитом в гостях голе.

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли слегка удивил со стартовым составом, оставив в запасе обоих ведущих форвардов — Бен-Йеддера и Вьетто. Вместе с ними на скамейке остался и Франко Васкес — атакующий хавбек, начинавший с первых минут подавляющее большинство матчей сезона.

Вместо более привычной схемы с тремя центральными защитниками Сампаоли использовал другую модель игры: 4−2−3−1. Впрочем, эта схема у «Севильи» тоже была хорошо наиграна, удивил скорее выбор исполнителей на отдельных позициях: Насри действовал в опорной зоне, а чаще выходящий на замены Корреа занял место «под нападающим», и что единственным форвардом был выбран Йоветич. Хоть черногорец и великолепно влился в новую команду и показывал высокую результативность, но все же более ожидаемым стал бы выбор в пользу Бен-Йеддера. Таким образом, Сампаоли оставил себе огромный простор для тактический перестроений по ходу игры.

Сокращение количества центральных защитников формально увеличивало оборонительную нагрузку на крайних защитников «Севильи» — Эскудеро и Мариано. Тем не менее, оба оказались ключевыми фигурами в атакующих комбинациях команды, и их навесы с флангов стали главным орудием хозяев поля. Хозяева, чьи три подряд победы в Лиге Европы выдают в команде великолепного бойца в двухматчевых противостояниях, начали игру осторожно, держа в уме важность задачи не пропустить на своем поле. Уверенно выигрывая борьбу за центр поля, севильцы начинали все активнее нагнетать остроту у ворот действующих чемпионов Англии, а ныне 17-й команды в турнирной таблице премьер-лиги.

Уже на 13-й минуте «Севилья» заработала пенальти — капитан «Лестера» Морган сбил Корреа в своей штрафной. Сам же пострадавший аргентинец и исполнил пенальти, пробив низом и несильно, а также слишком далеко от угла ворот. Откровенно посредственный удар с 11-метрового был легко парирован Каспером Шмайхелем. Датский вратарь поймал мяч в руки.

Куда основательнее Шмайхелю пришлось потрудиться спустя семь минут, когда Эскудеро мощно пробил с линии штрафной в нижний угол ворот. Вратарь отбил и этот удар. Но давление «Севильи» стало уже действительно мощным и вполне ожидаемо «Лестер» пропустил. После очередного навеса Эскудеро отличный удар головой исполнил Сарабия — 1:0.

Открыв счет «Севилья» слегка ослабила напор. Испанцы перекрывали гостям возможности для опасных контрвыпадов, а сами атаковали не настолько настырно, как обычно делают в матчах испанского чемпионата, где «Севилья» пропустила 28 голов за 23 тура. Но в Лиге чемпионов «Севилья» совсем иная — не зря команда провела в групповом турнире Лиги чемпионов аж пять «сухих» матчей. Тем не менее, испанцы были близки ко второму голу еще до перерыва. Оборона «Лестера» часто допускала ошибки, зато Шмайхель оставался на высоте.

Второй тайм тоже начался с солидным преимуществом «Севильи». На 51-й минуте Витоло с острого угла попал в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил так, что прокатился вдоль линии ворот. Чуть влево — и был бы гол, чуть вправо — мяч задел бы ногу Шмайхеля и отлетел в сетку. Но затем «Лестер» очнулся. Причем произошло это сразу после замены Ахмеда Мусы, который прежде был самым активным в составе английской команды. Бывшего армейца заменил Грэй, и «Лестер» вдруг устроил трехминутное активное давления на ворота Серхио Рико. Это был единственный за весь матч отрезок, когда «Севилья» не контролировала игру. Но закончился этот отрезок голом в ворота… «Лестера». Испанцы провели быструю контратаку, в финале которой Йоветич сбросил мяч под Корреа, и аргентинец вколотил мяч под перекладину — 2:0.

Сразу после гола Сампаоли заменил автора гола на опорника Иборру, как бы давая понять — счета 2:0 вполне достаточно перед ответным визитом в Лестер. В следующие десять минут «Севилья» была куда ближе к третьему голу, чем гости — хотя бы к организации перспективной атаки. Тем неожиданнее оказался гол гостей. На 73-й минуте Варди замкнул прострел Дринкуотера. Это был первый гол Варди в еврокубках. Также форвард «Лестера» прервал свою серию из 748 минут без забитых мячей во всех турнирах.