Платини впервые после дисквалификации посетил футбольный матч
Бывший президент УЕФА Мишель Платини впервые после своей дисквалификации побывал на футбольном матче, сообщает AP.
По информации агентства, 61-летний француз присутствовал на стадионе «Жеффруа-Гишар», на котором в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Сент-Этьен» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 и завершил выступление в турнире (в первом матче «Сент-Этьен» проиграл со счётом 0:3). Платини выступал за французский клуб с 1979 по 1982 год.
Мишель не посещал футбольные матчи после того, как был обвинён в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в $ 2 млн из средств ФИФА.
Изначально срок его отстранения был восемь лет, но затем в ходе судебного разбирательства его сократили вдвое. Обвинения в коррупции с Платини были сняты, но он был признан виновным в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков и конфликта интересов. Несмотря на отсутствие запрета на посещение матчей, француз не посетил ни одной встречи чемпионата Европы — 2016, который проходил на его родине.
|22.02.2017 20:00
|плей-офф: 1/16 финала
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
|Кристоф Гальтье
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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