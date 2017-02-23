Платини впервые после дисквалификации посетил футбольный матч

По информации агентства, 61-летний француз присутствовал на стадионе «Жеффруа-Гишар», на котором в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Сент-Этьен» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 и завершил выступление в турнире (в первом матче «Сент-Этьен» проиграл со счётом 0:3). Платини выступал за французский клуб с 1979 по 1982 год.



Мишель не посещал футбольные матчи после того, как был обвинён в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в $ 2 млн из средств ФИФА.



Изначально срок его отстранения был восемь лет, но затем в ходе судебного разбирательства его сократили вдвое. Обвинения в коррупции с Платини были сняты, но он был признан виновным в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков и конфликта интересов. Несмотря на отсутствие запрета на посещение матчей, француз не посетил ни одной встречи чемпионата Европы — 2016, который проходил на его родине.