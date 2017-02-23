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23 февраля 2017, 1:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Платини впервые после дисквалификации посетил футбольный матч

Бывший президент УЕФА Мишель Платини впервые после своей дисквалификации побывал на футбольном матче, сообщает AP.

По информации агентства, 61-летний француз присутствовал на стадионе «Жеффруа-Гишар», на котором в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Сент-Этьен» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1 и завершил выступление в турнире (в первом матче «Сент-Этьен» проиграл со счётом 0:3). Платини выступал за французский клуб с 1979 по 1982 год.

Мишель не посещал футбольные матчи после того, как был обвинён в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в $ 2 млн из средств ФИФА.

Изначально срок его отстранения был восемь лет, но затем в ходе судебного разбирательства его сократили вдвое. Обвинения в коррупции с Платини были сняты, но он был признан виновным в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков и конфликта интересов. Несмотря на отсутствие запрета на посещение матчей, француз не посетил ни одной встречи чемпионата Европы — 2016, который проходил на его родине.

22.02.2017 20:00 плей-офф: 1/16 финала Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 0:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Жозе Моуринью
Голы
22 Генрих Мхитарян (Х. Мата) 17′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
Флорантен Погба 19
Лоик Перрен (к) 24
84′ Кевин Малькюи 25
Венсан Пажо 5
Ромен Амума 21
Кевин Монне-Паке 22
68′ Жордан Верету 14
Фабьен Лемуан 18
53′ Анри Севе 11
Жорже Интима 26
59′ Роберт Берич 27
Нолан Ру 9
20 Серхио Ромеро
3 Эрик Байи 60′ 63′
12 Крис Смоллинг
17 Дэйли Блинд
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
9 Златан Ибрагимович
8 Хуан Мануэль Мата 64′
5 Маркос Рохо
16 Майкл Кэррик (к) 62′
31 Бастиан Швайнштайгер
22 Генрих Мхитарян 25′
39 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
4 Угловые 5
10 Фолы 19
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сент-Этьен
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