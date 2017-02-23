Раньери: «Севилья» показала свой класс, но ничего ещё не ясно

«Нам было непросто, соперник продемонстрировал свой высокий класс. Мы всё-таки могли рассчитывать на большее, если бы действовали хладнокровнее на контратаках. Однако очень важно то, что впереди ещё есть ответная игра, которая состоится у нас дома. Ничего ещё не ясно. Знаем, как сложно нам будет во второй игре, но готовы к битве», — приводит слова Раньери пресс-служба УЕФА.