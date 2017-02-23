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23 февраля 2017, 1:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Раньери: «Севилья» показала свой класс, но ничего ещё не ясно

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал поражение команды от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам было непросто, соперник продемонстрировал свой высокий класс. Мы всё-таки могли рассчитывать на большее, если бы действовали хладнокровнее на контратаках. Однако очень важно то, что впереди ещё есть ответная игра, которая состоится у нас дома. Ничего ещё не ясно. Знаем, как сложно нам будет во второй игре, но готовы к битве», — приводит слова Раньери пресс-служба УЕФА.

22.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:1 Лестер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Клаудио Раньери
Голы
25′ Пабло Сарабия (С. Эскудеро) 17
62′ Карлос Хоакин Корреа (С. Йоветич) 11
9 Джейми Варди (Д. Дринкуотер) 73′
Нереализованные пенальти
14′ К. Корреа 11
Составы
Серхио Рико 1
77′ Серхио Эскудеро 18
Адиль Рами 23
Феррейра Филью Мариану 25
Пабло Сарабия 17
Самир Насри 10
Стивен Н`Зонзи 15
Виктор Мачин Перес Витоло (к) 20
Стеван Йоветич 16
55′ Клеман Лангле 5
90+2′ Даниэл Каррису 6
63′ Карлос Хоакин Корреа 11
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
1 Каспер Шмейхель
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
5 Уэстли Морган (к)
6 Роберт Хут
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди
4 Дэнни Дринкуотер
25 Уилфред Ндиди
11 Марк Олбрайтон 88′
13 Дэниел Амарти
7 Ахмед Муса 58′
22 Демарэй Грэй
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
6 Фолы 9
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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