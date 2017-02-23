И зачем «Ювентусу» Каррера?

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«Порту» потихоньку уходит в тень. Нет, команда все еще крепкая и высококлассная, после эпохи Виллаш-Боаша не пропустила ни одного группового этапа Лиги чемпионов, но вместе с тем сверкает она далеко не так ярко, как раньше. Если не брать в расчет испанского ветерана Касильяса, то за несколько лет в составе не осталось ни одной настоящей звезды. И даже тренер драконов — экс-вратарь Нуну, поигравший в свое время в московском «Динамо», пока не считается корифеем. Вероятно, мегастатуса Касильяса славному португальскому клубу хватает.

Конечно, у «Ювентуса» состав мощнее. В оптимальном сочетании это — сборная мира. Неслучайно, итальянские патриархи вроде Марчелло Липпи и Джованни Трапаттони ставили на «Юве» и в этом матче, да и во всем турнире тоже предрекали много хорошего.

«У “Ювентуса” есть чувство собственного достоинства, эта команда может играть против больших клубов и готова к таким матчам», — говорил Липпи.

«Португальцы сильны с технической точки зрения, но на уровне тактики они уязвимы. Думаю, умный подход “Ювентуса” поможет ему пройти этот барьер», — это уже мнение Трапаттони.

Оба мэтра были недалеки от истины.

«Юве» привез в Португалию почти всех лучших. На поле вышли даже Кьеллини и Барцальи, участие которых из-за травм было под вопросом. На трибуне остался другой защитник — Бонуччи, поругавшийся с Аллегри. Из-за этого обстановку в «Юве» считали нервной — несмотря на уверенное лидерство в чемпионате. До этого тренер ссорился с Лихтштайнером и Дибалой, теперь вот воспитывает Бонуччи. На фоне внутренних конфликтов итальянская пресса начала искать для Аллегри преемников. В числе прочих называли даже Массимо Карреру из «Спартака»….

В общем, матч с очевидным вроде бы исходом все же имел интригу. У «Порту», наверное, были шансы воспользоваться слабостями соперника.

Но «Порту» загнал себя в угол уже в середине первого тайма. Команда осталась в меньшинстве.

«Ювентус» завладел преимуществом в самом начале, и через 25 минут сдали нервы у бразильского защитника хозяев Теллеса. В течение минуты он получил две карточки, причем во втором случае заехал по ногам Лихштайнеру, явно не успевая за ним.

Нуну тут же заменил нападающего Андре Силву на защитника Лаюна, и «Порту» сел обороняться. Вся надежда теперь была на отвагу, дисциплину и великолепного Касильяса.

А Касильяс и в самом деле был хорош. Уверенно играл на выходах, руководил защитниками, а минут за пять до перерыва вытащил сложнейший мяч после удара Игуаина. Время теперь работало на «Порту». Счет 0:0 был бы для хозяев идеальным по такой игре. Тем более что перед самым свистком Дибала попал в штангу.

В начале второго тайма все тот же Дибала забил — правда, сделал это, находясь в положении «вне игры». Но сигнал «Порту» встревожил еще больше. Было очевидно, что если и дальше сидеть возле Касильяса, ничего хорошего из этого не выйдет. «Порту» постарался отодвинуть игру от своих ворот, и на какое-то время ему это даже удалось.

Минут на десять игра выровнялась, но Аллегри сделал замену, оказавшуюся ключевой. Воскрешение «Порту» было иллюзией.

21-летний хорват Марко Пьяца вышел вместо Куадрадо и уже через пять минут праздновал забитый мяч — нападающий удачно подкараулил отскок. Пожалуй, этого гола было бы достаточно, но вскоре сработала еще одна замена Аллегри — Дани Алвес забил чуть ли не первым касанием. Потрясающая интуиция главного тренера. Интересно, зачем итальянские журналисты ищут Аллегри замену? «Ювентус» — одной ногой в четвертьфинале.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.