И зачем «Ювентусу» Каррера?
«Порту» большую часть домашнего матча играл в меньшинстве — устоять перед «Ювентусом» не получилось, даже несмотря на отличную игру Икера Касильяса.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Порту» потихоньку уходит в тень. Нет, команда все еще крепкая и высококлассная, после эпохи
Конечно, у «Ювентуса» состав мощнее. В оптимальном сочетании это — сборная мира. Неслучайно, итальянские патриархи вроде Марчелло Липпи и Джованни Трапаттони ставили на «Юве» и в этом матче, да и во всем турнире тоже предрекали много хорошего.
«У “Ювентуса” есть чувство собственного достоинства, эта команда может играть против больших клубов и готова к таким матчам», — говорил Липпи.
«Португальцы сильны с технической точки зрения, но на уровне тактики они уязвимы. Думаю, умный подход “Ювентуса” поможет ему пройти этот барьер», — это уже мнение Трапаттони.
Оба мэтра были недалеки от истины.
«Юве» привез в Португалию почти всех лучших. На поле вышли даже Кьеллини и Барцальи, участие которых
В общем, матч с очевидным вроде бы исходом все же имел интригу. У «Порту», наверное, были шансы воспользоваться слабостями соперника.
Но «Порту» загнал себя в угол уже в середине первого тайма. Команда осталась в меньшинстве.
«Ювентус» завладел преимуществом в самом начале, и через 25 минут сдали нервы у бразильского защитника хозяев Теллеса. В течение минуты он получил две карточки, причем во втором случае заехал по ногам Лихштайнеру, явно не успевая за ним.
Нуну тут же заменил нападающего Андре Силву на защитника Лаюна, и «Порту» сел обороняться. Вся надежда теперь была на отвагу, дисциплину и великолепного Касильяса.
А Касильяс и в самом деле был хорош. Уверенно играл на выходах, руководил защитниками, а минут за пять до перерыва вытащил сложнейший мяч после удара Игуаина. Время теперь работало на «Порту». Счет 0:0 был бы для хозяев идеальным по такой игре. Тем более что перед самым свистком Дибала попал в штангу.
В начале второго тайма все тот же Дибала забил — правда, сделал это, находясь в положении «вне игры». Но сигнал «Порту» встревожил еще больше. Было очевидно, что если и дальше сидеть возле Касильяса, ничего хорошего из этого не выйдет. «Порту» постарался отодвинуть игру от своих ворот, и на
Минут на десять игра выровнялась, но Аллегри сделал замену, оказавшуюся ключевой. Воскрешение «Порту» было иллюзией.
21-летний хорват Марко Пьяца вышел вместо Куадрадо и уже через пять минут праздновал забитый мяч — нападающий удачно подкараулил отскок. Пожалуй, этого гола было бы достаточно, но вскоре сработала еще одна замена Аллегри — Дани Алвес забил чуть ли не первым касанием. Потрясающая интуиция главного тренера. Интересно, зачем итальянские журналисты ищут Аллегри замену? «Ювентус» — одной ногой в четвертьфинале.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
|Эшпириту Санту Нуну
|Массимилиано Аллегри
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|18
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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