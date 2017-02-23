Россия укрепила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Краснодар» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и принес России, идущей в рейтинге на шестом месте, 1 очко и 0,2 балла (количество очков, деленное на количество клубов, стартовавших от страны в еврокубках) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 49,732 балла. Португальский «Порту» в среду уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу» (0:2). Коэффициент Португалии остался прежним — 49,332 балла.

фоторепортаж «Краснодар» вышел в 1/8 Лиги Европы Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завоевали путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.

На текущей неделе португальские команды больше не выступят, а от России в четверг сыграют два клуба в ответных встречах 1/16 финала Лиги Европы — «Зенит» примет дома бельгийский «Андерлехт», а «Ростов» сыграет на выезде с чешской «Спартой».

На пятом месте идет Франция, чей коэффициент остался прежним, — 53,665 балла. Во вторник «Монако», представляющий Францию, уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» (3:5).

Если Россия закончит сезон-2016/17 на шестом или пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, то в еврокубках-2018/19 будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов и тремя — в Лиге Европы), а не пятью, как сейчас. На места выше пятого рассчитывать уже не приходится.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">? В очередном клубном рейтинге УЕФА Россия сохранила 6-е место. Украина - 8-я, Беларусь - 19-я. Весь рейтинг ➡️ <a href="https://t.co/2jG72oqiiw">https://t.co/2jG72oqiiw</a> <a href="https://t.co/OESiMTh0ac">pic.twitter.com/OESiMTh0ac</a></p>— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/834520189739872256">22 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>