Россия укрепила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который определяет представительство стран в еврокубках.
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В среду «Краснодар» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и принес России, идущей в рейтинге на шестом месте, 1 очко и 0,2 балла (количество очков, деленное на количество клубов, стартовавших от страны в еврокубках) в суммарный коэффициент, который теперь составляет 49,732 балла. Португальский «Порту» в среду уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу» (0:2). Коэффициент Португалии остался прежним — 49,332 балла.
На текущей неделе португальские команды больше не выступят, а от России в четверг сыграют два клуба в ответных встречах 1/16 финала Лиги Европы — «Зенит» примет дома бельгийский «Андерлехт», а «Ростов» сыграет на выезде с чешской «Спартой».
На пятом месте идет Франция, чей коэффициент остался прежним, — 53,665 балла. Во вторник «Монако», представляющий Францию, уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» (3:5).
Если Россия закончит сезон-2016/17 на шестом или пятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, то в еврокубках-2018/19 будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов и тремя — в Лиге Европы), а не пятью, как сейчас. На места выше пятого рассчитывать уже не приходится.
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