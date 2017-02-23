Защитник «Краснодара» Рамирес хотел бы сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

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«Много сильных команд будет в 1/8 финала, но мне бы хотелось сыграть против моего соотечественника Антонио Валенсии, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», — сказал Рамирес журналистам.

«Краснодар» в среду сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и вышел в следующий раунд турнира. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.

«Матч в Стамбуле был очень сложным, болельщики “Фенербахче” гнали свою команду вперед, но мы выстояли и вышли в следующий раунд. У “Фенербахче” очень хорошая линия атаке, но, думаю, теперь и мы станем узнаваемой командой — теперь все знают, что мы можем обыгрывать сильных соперников», — отметил Рамирес.

«Такие игроки, как Робин ван Перси (нападающий “Фенербахче”), могут изменить ход матча в одно мгновение, они стараются извлечь максимум, но мы не давали ему и другим футболистам “Фенербахче” никаких шансов, перекрывая все зоны», — заявил игрок.

Болельщики «Фенербахче» во время матча бросали на поле посторонние предметы. «Это нормальная ситуация, я много раз сталкивался с таким в Эквадоре. Конечно, это не хорошо, но в этом нет ничего удивительного, это проявление эмоций», — сказал защитник «Краснодара».