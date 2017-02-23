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23 февраля 2017, 1:00 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

«Ювентус» и «Севилья» победили в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл португальский «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Туринский <span class=error>Ювентус</span> обыграл португальский Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в ночь на четверг 23 февраля в Порту и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В параллельном матче испанская Севилья обыграла английский <span class=error>Лестер</span> со счетом. Увеличить
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Встреча состоялась в среду, 22 февраля, в Порту и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов в составе «Ювентуса» стали Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74-я).

В параллельном матче испанская «Севилья» обыграла английский «Лестер» со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Пабло Сарабия (25-я), Хоакин Корреа (62-я). «Лестер» ответил результативным действием Джейми Варди (73-я).

Ответные матчи состоятся 14 марта.

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