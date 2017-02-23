«Ювентус» и «Севилья» победили в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоялась в среду, 22 февраля, в Порту и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов в составе «Ювентуса» стали Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74-я).

В параллельном матче испанская «Севилья» обыграла английский «Лестер» со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Пабло Сарабия (25-я), Хоакин Корреа (62-я). «Лестер» ответил результативным действием Джейми Варди (73-я).

Ответные матчи состоятся 14 марта.