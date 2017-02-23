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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28870397/
23 февраля 2017, 1:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Касильяс и Буффон обменялись футболками после матча «Порту» — «Ювентус»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на своём поле принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

По окончании встречи вратари команд Икер Касильяс («Порту») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус») обменялись футболками.

39-летний Буффон (102) и 35-летний Касильяс (163) входят в число футболистов, которые провели сто и больше матчей в Лиге чемпионов. Испанец лидирует и в общем зачете. При этом Касильяс и Буффон провели одинаковое число игр за свои сборные — 167.

22.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала do Dragao
Порту 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Массимилиано Аллегри
Голы
20 Марко Пьяца 72′
23 Дани Алвес (А. Сандру) 74′
Составы
Икер Касильяс 12
45+2′ Макси Перейра 2
25′ 27′ Алекс Теллес 13
89′ Иван Маркано 5
де Алмейда Монтейру Фелипе 28
85′ Эктор Эррера (к) 16
Франсиску Соарес 29
Данилу Перейра 22
73′ Ясин Брахими 8
Диогу Жота 19
61′ Рубен Невеш 6
Хесус Корона 17
30′ Андре Силва 19
Мигель Лаюн 21
1 Джанлуиджи Буффон (к)
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
15 Андреа Барцальи
17 Марио Манджукич
9 Гонсало Игуаин
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
26 Штефан Лихтштайнер 73′ 50′
23 Дани Алвес
16 Хуан Куадрадо 67′
20 Марко Пьяца
21 Пауло Дибала 86′
8 Клаудио Маркизио
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 18
0 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 8
12 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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