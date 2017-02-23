По окончании встречи вратари команд Икер Касильяс («Порту») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус») обменялись футболками.



39-летний Буффон (102) и 35-летний Касильяс (163) входят в число футболистов, которые провели сто и больше матчей в Лиге чемпионов. Испанец лидирует и в общем зачете. При этом Касильяс и Буффон провели одинаковое число игр за свои сборные — 167.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Greatness recognises greatness! ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPJuve?src=hash">#FCPJuve</a> <a href="https://t.co/imJA6HJD7e">pic.twitter.com/imJA6HJD7e</a></p>— BT Sport Football (@btsportfootball) <a href="https://twitter.com/btsportfootball/status/834518429990264832">22 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>