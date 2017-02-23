Касильяс и Буффон обменялись футболками после матча «Порту» — «Ювентус»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» на своём поле принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
По окончании встречи вратари команд Икер Касильяс («Порту») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус») обменялись футболками.
39-летний Буффон (102) и 35-летний Касильяс (163) входят в число футболистов, которые провели сто и больше матчей в Лиге чемпионов. Испанец лидирует и в общем зачете. При этом Касильяс и Буффон провели одинаковое число игр за свои сборные — 167.
Главные тренеры
|Эшпириту Санту Нуну
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|18
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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