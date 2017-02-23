Вратарь «Краснодара» Крицюк заявил, что ему все равно, с кем играть в 1/8 финала ЛЕ

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«Краснодар» в среду сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и вышел в следующий раунд турнира, поскольку в первой встрече, которая состоялась в Краснодаре 16 февраля, одержал победу со счетом 1:0.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта. «Мне все равно. Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России (с “Уралом” — прим. ТАСС), потом у нас матч чемпионата со “Спартаком” и только после этого — Лига Европы. Кто попадется — не столь важно», — сказал Крицюк.

«Мы могли сыграть чуть получше, но “Фенербахче” был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше», — отметил вратарь.

Болельщики «Фенербахче» бросали на поле посторонние предметы — в частности, во вратарскую «Краснодара». «Что прилетало? Разные сувенирчики, так скажем. В меня ничего не попало», — сказал Крицюк.