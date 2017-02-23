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23 февраля 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Вратарь «Краснодара» Крицюк заявил, что ему все равно, с кем играть в 1/8 финала ЛЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Вратарю «Краснодара» Станиславу Крицюку без разницы, с кем придется встретиться в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Об этом голкипер заявил журналистам.

Игроки Фенербахче Исмаил Кейбаши и Жосеф Соуза и игрок Краснодара Вячеслав Подберёзкин (слева направо) в матче 1/16 финала Лиги Европы между ФК Фенербахче (Турция Стамбул) и ФК Краснодар (Россия Краснодар). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Краснодар» в среду сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и вышел в следующий раунд турнира, поскольку в первой встрече, которая состоялась в Краснодаре 16 февраля, одержал победу со счетом 1:0.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта. «Мне все равно. Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России (с “Уралом” — прим. ТАСС), потом у нас матч чемпионата со “Спартаком” и только после этого — Лига Европы. Кто попадется — не столь важно», — сказал Крицюк.

«Мы могли сыграть чуть получше, но “Фенербахче” был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше», — отметил вратарь.

Болельщики «Фенербахче» бросали на поле посторонние предметы — в частности, во вратарскую «Краснодара». «Что прилетало? Разные сувенирчики, так скажем. В меня ничего не попало», — сказал Крицюк.

На вопрос, ожидал ли он большего от «Фенербахче», голкипер ответил: «Состав у них хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать».

22.02.2017 20:00 плей-офф: 1/16 финала Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дик Адвокат Игорь Шалимов
Голы
41′ Жозеф Соуза (Дж. Ленс) 6
90 Федор Смолов (Ю. Газинский) 7′
Составы
20′ Кейбаши Исмаил 22
Симон Кьер 4
Мартин Шкртел 37
Мехмет Топал 5
43′ Жозеф Соуза 6
Алпер Потук 26
Робин ван Перси 11
45+1′ Джермейн Ленс 77
71′ Волкан Демирел (к) 1
Рибейру де Фрейташ Фабиану 40
71′ Езбайраклы Шенер 19
Волкан Шен 20
66′ 71′ Мусса Со 17
Фернандау 9
1 Станислав Крицюк
17 Виталий Калешин 66′
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 58′
77 Шарль Каборе 75′
16 Виктор Классон
90 Федор Смолов
11 Вячеслав Подберезкин 79′
33 Маурисио Перейра 82′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 64′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 25
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Мусял (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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