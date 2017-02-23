Иван Данильянц: Однажды «Спартак» победил 4:1, а потом проиграл 2:6
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц и нападающий Александр Ерохин рассказали о состоянии команды перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».
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Видимо, что-то случилось...
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— Хотя счет и крупный, но я бы разделил игру на две части — до и после удаления, — сказал Данильянц. — После 0:3 «Спарте» было непросто, но до 37-й минуты была равная игра с нашим преимуществом только в счете. Было много того что нас не удовлетворяло, и над этим мы будем работать.
— Как настраивать команду после 4:0?
— В отличие от чемпионата, когда любая победа самоценна, здесь мы сыграли только первую часть противостояния. И если нам в первом матче повезло в ключевых моментах, то здесь все может быть наоборот, потому надо готовиться засучить рукава.
— Как состояние Джанаева?
— Он
— Представители «Спарты» заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше. Представляете ли это вы?
— Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в
— Как повлияет на вашу подготовку отъезд Дочкала?
— Дочкал — конечно, ведущий игрок. Но мы в целом ряде матче и этого и прошлого сезона играли без ведущих игроков, и это не всегда является определяющим фактором. И «Ростов», и «Спарта» не выделяются
— Чехи на своей
— Ребята были в хорошем состоянии в первой игре. Следствие ли это настроя или «физики» — посмотрим завтра. Это все непросто, потому что на сборах мы сыграли полных 90 минут основным составом только в одном матче. Если и завтра будет хорошее движение и агрессивность — можно будет говорить о хорошей готовности.
— Будет ли
— Состав никак не связан с результатом прошлого матча. Никаких послаблений не будет. Тренерский совет будет обсуждать, кто достоин выйти завтра. Будет играть сильнейший состав.
ЕРОХИН: «РОСТОВ» ЗАБЫЛ О ПЕРВОЙ ИГРЕ
— Как настраиваться на игру после 4:0 в первом матче?
— Та игра была уже неделю назад, и мы уже забыли о ней. Тренеры указали после матча на ошибки и проблемы в игре. За эту неделю мы сделали работу над ошибками. Мы хотим побеждать в каждом матче, и о расслабленности речи нет.
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
из Праги.
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