Иван Данильянц: Однажды «Спартак» победил 4:1, а потом проиграл 2:6

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— Хотя счет и крупный, но я бы разделил игру на две части — до и после удаления, — сказал Данильянц. — После 0:3 «Спарте» было непросто, но до 37-й минуты была равная игра с нашим преимуществом только в счете. Было много того что нас не удовлетворяло, и над этим мы будем работать.

— Как настраивать команду после 4:0?

— В отличие от чемпионата, когда любая победа самоценна, здесь мы сыграли только первую часть противостояния. И если нам в первом матче повезло в ключевых моментах, то здесь все может быть наоборот, потому надо готовиться засучить рукава.

— Как состояние Джанаева?

— Он по-преженму далек от лучшей формы, повреждение его беспокоит. Мы хотим его видеть в воротах, но вопрос пока открыт, завтра посмотрим.

— Представители «Спарты» заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше. Представляете ли это вы?

— Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, и история знает много таких примеров. Первое, что приходит в голову — это как в свое время «Спартак» выиграл дома у «Вердера» 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой, будет игра. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть. «Спарта» — команда среднего европейского уровня, такая же, как и мы. Мы знаем, что это команда высокого уровня по всем тем матчам, которые мы видели и в этом, и в прошлом сезонах.

— Как повлияет на вашу подготовку отъезд Дочкала?

— Дочкал — конечно, ведущий игрок. Но мы в целом ряде матче и этого и прошлого сезона играли без ведущих игроков, и это не всегда является определяющим фактором. И «Ростов», и «Спарта» не выделяются какой-то одной звездой, обе сильны командной игрой. Уверен, что на поле будет организованная команда, готовая бороться.

— Чехи на своей пресс-конференции отмечали высокую физическую готовность. Означает ли это, что зимняя пауза прошла для вас безболезненно?

— Ребята были в хорошем состоянии в первой игре. Следствие ли это настроя или «физики» — посмотрим завтра. Это все непросто, потому что на сборах мы сыграли полных 90 минут основным составом только в одном матче. Если и завтра будет хорошее движение и агрессивность — можно будет говорить о хорошей готовности.

— Будет ли какая-то ротация состава?

— Состав никак не связан с результатом прошлого матча. Никаких послаблений не будет. Тренерский совет будет обсуждать, кто достоин выйти завтра. Будет играть сильнейший состав.

ЕРОХИН: «РОСТОВ» ЗАБЫЛ О ПЕРВОЙ ИГРЕ

— Как настраиваться на игру после 4:0 в первом матче?

— Та игра была уже неделю назад, и мы уже забыли о ней. Тренеры указали после матча на ошибки и проблемы в игре. За эту неделю мы сделали работу над ошибками. Мы хотим побеждать в каждом матче, и о расслабленности речи нет.

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

из Праги.