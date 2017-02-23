«Зенит» и «Андерлехт» проведут на «Петровском» ответный матч Лиги Европы

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Неделю назад в Брюсселе хозяева выиграли со счетом 2:0 благодаря двум мячам ганского форварда Франка Ачеампонга. Результат оказался неожиданным и весьма неприятным для «Зенита», которому необходимо не только забивать более двух мячей, но и не пропустить в свои ворота. Весной 2008 года в 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Зенит» отыграл два гола в противостоянии с французским «Марселем» и в итоге выиграл трофей, но тогда задача была легче — в гостях российская команда уступила со счетом 1:3.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 23.02.2017, 21:00 -:- Зенит Андерлехт

В Брюсселе «Зенит» не забил и фактически не создал голевых моментов у ворот соперника, который позволил себе лишь на 80-й минуте выпустить на поле лучшего бомбардира — поляка Лукаша Теодорчика. В отличие от «Зенита», «Андерлехт» уже проводит матчи национального первенства, находясь в хорошей форме. В воскресенье брюссельцы в гостях разгромили «Остенде» со счетом 4:1, двумя мячами отметился лидер полузащиты 19-летний Юри Тилеманс, еще по голу забили Теодорчик, отличившийся в чемпионате в 18-й раз, и алжирский полузащитник, капитан «Андерлехта» Софьян Анни.

«Зенит» дважды играл в еврокубках против «Андерлехта» на своем поле и оба раза победил, но со счетом, которого на сей раз будет недостаточно. В декабре 2010 года «Зенит» выиграл со счетом 3:1 в групповом турнире Лиги Европы, а в октябре 2012-го — в группе Лиги чемпионов (1:0).

Рецепт успеха: организация игры, Данни и быстрый гол

Наставник «Зенита» Мирча Луческу считает, что победить такую команду, как «Андерлехт», можно только за счет хорошей организации игры, чего у его подопечных не было в Брюсселе. Румынский специалист также надеется на помощь Данни, который окончательно оправился от тяжелой травмы и начнет игру в основном составе. Луческу рассказал, что «Зенит» будет стараться забить быстрый мяч, но ни в коем случае нельзя пропускать контратаки, которые футболисты «Андерлехта» организуют из своей обороны, даже не применяя прессинг.

Матч пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, начало — 21:00 мск. Главным арбитром назначен грек Тасос Сидиропулос.

В четверг состоятся еще 13 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, в Праге «Ростов» сыграет с местной «Спартой» (первая игра завершилась победой российского клуба — 4:0). Уверенных гостевых побед добились и фактически гарантировали себе выход в следующий раунд итальянская «Рома» (над испанским «Вильярреалом» — 4:0), турецкий «Бешикташ» (над израильским «Хапоэлем» из Беэр- Шевы — 3:1) и французский «Лион» (над АЗ из Нидерландов — 4:1).

фоторепортаж «Краснодар» вышел в 1/8 Лиги Европы Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завоевали путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.

Хороший задел перед домашней игрой в Харькове с испанской «Сельтой» имеет лидер чемпионата Украины «Шахтер» (1:0), как и итальянская «Фиорентина» в паре с германской «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:0), а также датский «Копенгаген» — во встрече с болгарским «Лудогорцем» (2:1). «Аякс» из Нидерландов примет польскую «Легию», а турецкий «Османлыспор» — греческий «Олимпиакос» (первые матчи — 0:0), кипрский АПОЭЛ — испанский «Атлетик» из Бильбао (2:3), английский «Тоттенхэм» — бельгийский «Гент» (0:1).

Накануне в 1/8 финала Лиги Европы вышли российский «Краснодар», английский «Манчестер Юнайтед» и германский «Шальке». Жеребьевка этой стадии пройдет 24 февраля в швейцарском Ньоне.