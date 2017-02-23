«Ростов» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с пражской «Спартой»

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Первая встреча команд, которая прошла 16 февраля в Ростове-на-Дону, завершилась крупной победой российского клуба со счетом 4:0.

Между тем, «Ростов» лишь раз проигрывал с разницей в четыре и более мячей при Курбане Бердыеве, который пришел в клуб в декабре 2014 года — немецкой «Баварии» (0:5) на групповом этапе Лиги чемпионов 13 сентября прошлого года. «Спарта», в свою очередь, выигрывала в последний раз с разницей в четыре мяча 29 октября в матче с аутсайдером чемпионата страны — «Пршибрамом» (4:0), с разницей в пять мячей — также в первенстве страны 14 мая прошлого года в игре с «Высочиной» (5:0).

«Это было бы чудо (если бы “Спарта” прошла в следующий раунд — прим. ТАСС), — признался Пожар на пресс-конференции накануне встречи. — Все испортил первый матч, который мы провели катастрофически. Завтра наша задача — сыграть как можно лучше и уйти со стадиона с высоко поднятой головой».

«Спарта» без плеймейкера

«Спарта» в перерыве между матчами с «Ростовом» успела одержать третью подряд победу в чемпионате страны, обыграв на своем поле «Богемианс» (1:0) благодаря голу Алеша Чермака на 36-й минуте. При этом Пожар произвел лишь минимальные перестановки в составе по сравнению с первой игрой с ростовчанами: защитника Ондржея Мазуха сменил Марио Голек, а нападающего Лукаша Юлиша — Давид Лафата.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 23.02.2017, 23:05 -:- Спарта П Ростов

Однако по сравнению с матчем с «Богемиансом» Пожар понес серьезную потерю. Клуб разрешил полузащитнику команды Боржеку Дочкалу вести переговоры с «Хэнань Цзянье» и во вторник 28-летний игрок уже улетел в Китай. В то же время на его счету шесть голевых передач на групповом этапе текущей Лиги Европы, при этом всего команда забила восемь мячей.

Ситуация осложняется тем, что до сих пор не восстановился от травмы другой плеймейкер пражан многоопытный Томаш Росицки, а полузащитник Тьеомоко Конате пропустит предстоящую встречу из-за дисквалификации — в первой игре ивуариец был удален за две желтые карточки.

«Ростов» без Джанаева

«Ростов» после первого матча успел объявить о том, что отдает трех игроков команды в аренду — Максима Григорьева в «Оренбург», а также Валерия Ярошенко и Дмитрия Скопинцева в калининградскую «Балтику», выступающую в чемпионате Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Правда, потерями в свете Лиги Европы эти переходы назвать сложно, ведь все трое не являются игроками основного состава и не были в заявке команды на первый матч.

Как и первую встречу, предстоящую пропустит, скорее всего, основной вратарь ростовчан Сослан Джанаев. Он прилетел с командой в Прагу, однако пропустил тренировку накануне матча, и, по словам Данильянца, голкипера до сих пор беспокоят проблемы с левым плечом. Судя по всему, состав «Ростова» если и претерпит изменения по сравнению с первым матчем, то минимальные.

Неприятным моментом для ростовчан является то, что защитник Владимир Гранат и полузащитник Александр Гацкан «висят» на желтых карточках. Предупреждения в матче в четверг станут для них третьими в текущем сезоне еврокубков, что будет означать дисквалификацию на следующий матч.

Тем не менее, Данильянц заверил, что в четверг на поле выйдут все сильнейшие. «Никаких послаблений быть не может, будут играть сильнейшие. Кто, тренерский совет обычно обсуждает в день матча. И это никак не будет зависеть от результата предыдущей игры», — заявил он.

Вспомним «Спартак» и «Вердер»

Почти все вопросы на пресс-конференции ростовчан накануне матча были связаны с темой мотивации. Полузащитник Александр Ерохин ограничился классическим «каждый футболист хочет побеждать в каждом матче». «Ни о какой расслабленности речи не идет», — заверил он.

Данильянц был более конкретен. Специалист вспомнил матчи 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1987/88 между московским «Спартаком» и немецким «Вердером». Красно-белые после домашней победы со счетом 4:1 были разгромлены в ответной встрече — 2:6.

Стоит отметить, что в текущем сезоне пражане выиграли все четыре домашних матча в еврокубках с разницей мячей 9:3. С российскими клубами «Спарта» в своей истории играла дома семь раз — 3 победы, 3 ничьих и 1 поражение. Была и одна крупная победа — со счетом 5:2 над «Спартаком» на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-1999/00. Тогда, кстати, в составе пражан один из голов провел Росицки.

Встречу «Спарта» — «Ростов» отработает турецкая бригада судей во главе с Хюсейином Гечеком. Ассистентами рефери будут Алпер Улусой и Барыш Шимшек. Встреча начнется на пражской «Дженерали Арене» в 23:05 мск.