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23 февраля 2017, 0:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Классон: «Краснодар» может обыграть любую команду в Лиге Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты «Краснодара» способны победить любого соперника в Лиге Европы нынешнего сезона. Об этом журналистам заявил шведский полузащитник команды Виктор Классон.

Игроки Фенербахче Исмаил Кейбаши и Жосеф Соуза и игрок Краснодара Вячеслав Подберёзкин (слева направо) в матче 1/16 финала Лиги Европы между ФК Фенербахче (Турция Стамбул) и ФК Краснодар (Россия Краснодар). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Краснодар» в среду сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и вышел в следующий раунд турнира. В первом матче, который состоялся в Краснодаре 16 февраля, российский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«В этих двух матчах мы показали, что у нас достаточно квалификации, чтобы победить такого серьезного соперника. И если мы победили его, то сможем победить кого угодно», — сказал Классон, отвечая на вопрос, по силам ли «Краснодару» выиграть Лигу Европы.

«Игра в Стамбуле была сложной для нас, но, к счастью, мы хорошо ее начали — Федор Смолов забил очень важный гол. После этого мы грамотно оборонялись и вышли в 1/8 финала», — отметил швед.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.

«Кто бы не стал нашим соперником в следующем раунде, мы дадим ему хороший бой», — заявил Классон.

22.02.2017 20:00 плей-офф: 1/16 финала Sukru Saracoglu
Фенербахче 1:1 Краснодар
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дик Адвокат Игорь Шалимов
Голы
41′ Жозеф Соуза (Дж. Ленс) 6
90 Федор Смолов (Ю. Газинский) 7′
Составы
20′ Кейбаши Исмаил 22
Симон Кьер 4
Мартин Шкртел 37
Мехмет Топал 5
43′ Жозеф Соуза 6
Алпер Потук 26
Робин ван Перси 11
45+1′ Джермейн Ленс 77
71′ Волкан Демирел (к) 1
Рибейру де Фрейташ Фабиану 40
71′ Езбайраклы Шенер 19
Волкан Шен 20
66′ 71′ Мусса Со 17
Фернандау 9
1 Станислав Крицюк
17 Виталий Калешин 66′
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 58′
77 Шарль Каборе 75′
16 Виктор Классон
90 Федор Смолов
11 Вячеслав Подберезкин 79′
33 Маурисио Перейра 82′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 64′
21 Рикардо Лаборде
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 25
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Мусял (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
Боковой судья Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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