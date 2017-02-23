Классон: «Краснодар» может обыграть любую команду в Лиге Европы

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«Краснодар» в среду сыграл вничью с «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и вышел в следующий раунд турнира. В первом матче, который состоялся в Краснодаре 16 февраля, российский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«В этих двух матчах мы показали, что у нас достаточно квалификации, чтобы победить такого серьезного соперника. И если мы победили его, то сможем победить кого угодно», — сказал Классон, отвечая на вопрос, по силам ли «Краснодару» выиграть Лигу Европы.

«Игра в Стамбуле была сложной для нас, но, к счастью, мы хорошо ее начали — Федор Смолов забил очень важный гол. После этого мы грамотно оборонялись и вышли в 1/8 финала», — отметил швед.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.

«Кто бы не стал нашим соперником в следующем раунде, мы дадим ему хороший бой», — заявил Классон.