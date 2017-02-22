«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» в Лиге Европы
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завоевали путевку в 1/8 финала по сумме двух игр.
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Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. В составе «Краснодара» отличился Федор Смолов (7-я минута), у «Фенербахче» забил Соуза (41-я).
Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По сумму двух игр российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник «Краснодара» определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.
|22.02.2017 20:00
|плей-офф: 1/16 финала
|Sukru Saracoglu
|Фенербахче
|1:1
|Краснодар
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Дик Адвокат
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|25
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Мусял (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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