«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» в Лиге Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. В составе «Краснодара» отличился Федор Смолов (7-я минута), у «Фенербахче» забил Соуза (41-я).

Первый матч, прошедший 16 февраля в Краснодаре, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По сумму двух игр российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник «Краснодара» определится в результате жеребьевки 24 февраля швейцарском Ньоне.