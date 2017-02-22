«Манчестер Юнайтед» и «Шальке» пробились в 1/8 финала Лиги Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Манчестер Юнайтед» в среду в гостях обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 17-й минуте Генрих Мхитарян. Во втором тайме манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Эрика Байи на 63-й минуте. Первый матч этих команд, прошедший 16 февраля в Манчестере, завершился со счетом 3:0 в пользу англичан.

«Шальке» в среду в Гильзенкирхене сыграл с «ПАОКом» вничью — 1:1. Алессандро Шопф на 23-й минуте вывел хозяев вперед, но уже спустя две минуты защитник «Шальке» Матия Настасич поразил собственные ворота. В первом матче 16 февраля немецкая команда одержала в Салониках победу со счетом 3:0.

Своих соперников по 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» и «Шальке» узнают в результате жеребьевки, которая пройдет 24 февраля в швейцарском Ньоне.