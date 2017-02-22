Муса выйдет в стартовом составе «Лестера» в матче с «Севильей»
Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Лестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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У английской команды с первых минут на поле появится бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.
«Севилья»: Рико, Эскудеро, Лангле, Рами, Сарабия, Мариано, Н’Зонзи, Насри, Витоло, Корреа, Йоветич.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Муса, Марез, Варди.
Начало — в 22:45 мск.
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