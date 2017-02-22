Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28869422/
22 февраля 2017, 22:35 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Порту» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы Порту и <span class=error>Ювентуса</span> на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдёт на стадионе «Драгау».

«Порту»: Касильяс, Перейра, Маркано, Теллес, Фелипе, Невеш, Данилу, Эррера, Браими, Соарес, Силва.

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Барцальи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.

Начало встречи — в 22:45 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»