«Порту» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Порту» и «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Встреча пройдёт на стадионе «Драгау».
«Порту»: Касильяс, Перейра, Маркано, Теллес, Фелипе, Невеш, Данилу, Эррера, Браими, Соарес, Силва.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Барцальи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.
Начало встречи — в 22:45 мск.
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