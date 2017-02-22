Луческу: Данни сыграет с «Андерлехтом» в «старте» из-за большого желания помочь клубу

«Зенит» дома сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг. В первом матче, который прошел 16 февраля в Брюсселе, российский клуб поиграл со счетом 0:2, Данни вышел на замену на 71-й минуте игры.

«После приезда из Бельгии мы провели ряд жестких тренировок. Сегодня я спросил его, как он себя чувствует. Я принял решение, что он сыграет в стартовом составе и, думаю, покажет себя с лучшей стороны. Накопилось столько желания помочь команде, что он завтра это все покажет на поле», — сказал Луческу журналистам.

«Данни — очень важный игрок для нашей команды. Многие упражнения мы строили специально для него, чтобы он скорее адаптировался. Порой на сборах я ставил его во второй состав, в игры с соперниками менее высокого класса, он от игры к игре рос и прибавлял в кондициях. В Бельгии я думал, что выпущу его гораздо раньше, но там было такое поле, и защитники “Андерлехта” играли так контактно, что я выпустил его лишь на 20 минут. Выход Данни ускорил нашу игру», — заметил Луческу.